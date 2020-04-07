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حوادث

مباحث القاهرة تكشف ملابسات واقعة سرقة صيدلية بالإكراه

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:25 م
صدى البلد
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كتب محمد صبرى
تمكن رجال الأمن من كشف ملابسات واقعة سرقة إحدى الصيدليات بالمرج وضبط مرتكبى الواقعة وإعادة المسروقات.

وتبلغ لقسم شرطة المرج من صاحب صيدلية كائنة دائرة القسم بأنه حال تواجده بالصيدلية محل عمله حضر إليه ٤ أشخاص، وادعوا شعور أحدهم بحالة إعياء وطلبوا منه إحضار بعض الأدوية له، وأثناء ذلك فوجئ بقيام أحدهم بإشهار سلاح نارى كان بحوزته وتهديده، واستولوا على (مبلغ مالى- جهاز كمبيوتر محمول " لاب توب " - هاتف محمول - هارد ديسك)، ولاذوا بالفرار مستقلين مركبة "توك توك".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة خمسة أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية" تم ضبطهم حال إستقلالهم مركبة "توك توك" والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبحوزتهم كافة المسروقات المستولى عليها، كما ضُبط بحوزتهم  (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- طبنجة صوت و4 طلقات صوت "المستخدمين فى إرتكاب الواقعة").

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات وإتهمهم بسرقته بالإكراه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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