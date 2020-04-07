اعتراف خطير من مستشار ترامب: لا نستطيع حماية الأمريكيين من فيروس كورونا.. فيديو

مع ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" في الولايات المتحدة إلى 11 ألف والإصابات إلى 368,254 حالة، أكد الدكتور أنتوني فوتشي مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أن العالم لن يعود طبيعيا كما كان قبل ظهور الوباء القاتل.





ورسم فوتشي سيناريو كئيبا، خلال إفادة صحفية في البيت الأبيض، عندما سأله أحد الصحفيين، حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعود إلى الوضع الطبيعي قبيل إنتاج عقار عالمي لكوفيد 19.





وأوضح فوتشي تصريحاته قائلا إن "العودة إلى الوضع الطبيعي يعنى التصرف، وكأنه لم تكن هناك مشكلة فيروس كورونا ، فنحن لدينا وضع لا نستطيع فيه حماية الشعب الأمريكي".





وأضاف أن "العودة للوضع الطبيعي يعنى شيئا مختلفا تماما عما نمر به حاليا، لأن الوضع مازال في بداياته حتى الآن".





وتابع: إذا كنت ترغب في العودة إلى عصر ما قبل فيروس كورونا ، فإن ذلك لن يحدث في ضوء حقيقة أن التهديد موجود".





وكان مستشار ترامب قد تنبأ أن كورونا سيعود كفيروس موسمي، إلا أنه بالرغم من كل هذه التصريحات أعرب عن تفاؤله بالمستقبل، مشيرا إلى تجربة عدد من اللقاحات والعقارات المحتملة حاليا في المختبر.





وبعد انتهاء فوتشي، عاد ترامب إلى الحديث إلى الصحفيين حيث قال إن لديه ثقة كاملة في الشركات التي تعمل على لقاحات لفيروس كورونا المستجد.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت المبادئ الإرشادية للتباعد الاجتماعي سترفع في 30 أبريل الحالي كما هو مخطط، رفض ترامب التعليق.







