AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اعتراف خطير من مستشار ترامب: لا نستطيع حماية الأمريكيين من فيروس كورونا.. فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:03 م
الرئيس الأمريكي ترامب
الرئيس الأمريكي ترامب
Advertisements
القسم الخارجي
مع ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" في الولايات المتحدة إلى 11 ألف والإصابات إلى 368,254 حالة، أكد الدكتور أنتوني فوتشي مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أن العالم لن يعود طبيعيا كما كان قبل ظهور الوباء القاتل. 

ورسم فوتشي سيناريو كئيبا، خلال إفادة صحفية في البيت الأبيض، عندما سأله أحد الصحفيين، حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعود إلى الوضع الطبيعي قبيل إنتاج عقار عالمي لكوفيد 19. 

وأوضح فوتشي تصريحاته قائلا إن "العودة إلى الوضع الطبيعي يعنى التصرف، وكأنه لم تكن هناك مشكلة فيروس كورونا، فنحن لدينا وضع لا نستطيع فيه حماية الشعب الأمريكي". 

وأضاف أن "العودة للوضع الطبيعي يعنى شيئا مختلفا تماما عما نمر به حاليا، لأن الوضع مازال في بداياته حتى الآن". 

وتابع: إذا كنت ترغب في العودة إلى عصر ما قبل فيروس كورونا، فإن ذلك لن يحدث في ضوء حقيقة أن التهديد موجود". 

وكان مستشار ترامب قد تنبأ أن كورونا سيعود كفيروس موسمي، إلا أنه بالرغم من كل هذه التصريحات أعرب عن تفاؤله بالمستقبل، مشيرا إلى تجربة عدد من اللقاحات والعقارات المحتملة حاليا في المختبر. 

وبعد انتهاء فوتشي، عاد ترامب إلى الحديث إلى الصحفيين حيث قال إن لديه ثقة كاملة في الشركات التي تعمل على لقاحات لفيروس كورونا المستجد. 
وردا على سؤال حول ما إذا كانت المبادئ الإرشادية للتباعد الاجتماعي سترفع في 30 أبريل الحالي كما هو مخطط، رفض ترامب التعليق.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب يعين نائبه مايك بنس مسئولا عن ملف فيروس كورونا

ترامب يهاجم مراسلا بسبب سؤال عن كورونا.. فيديو

ترامب: أزمة كورونا ستنتهي سريعا

ترامب يعلن نتيجة تحليل كورونا لسيدة أمريكا الأولى

ترامب: سنتجاوز أزمة كورونا سريعا ونعود أقوى

صراع الكونجرس والدفاع البيولوجي الأمريكي

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تقدم نصائح للبالغين االمصابين بفيروس كورونا

كورونا خرج عن السيطرة.. إسرائيل تبدأ حظر التجول وتقسم القدس لـ7 مناطق

في عيد ميلاد جاكي شان .. تعرف على حقيقة إصابته بـ فيروس كورونا

هل ستغير وزارة التربية والتعليم موعد بدء العام الدراسي القادم ؟ .. طارق شوقي يجيب

بسبب كورونا.. السلطة الفلسطينية تعزل 3 مناطق موبوءة

جعل زوجته تشرب من ماء الحمام.. القبض على أحد مشاهير سناب شات في السعودية| شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ظل أزمة كورونا.. مسافرة تثير الذعر على متن قطار بهذا التصرف |شاهد

بإطلالة رياضية.. ياسمين صبري تكشف عن رشاقتها على إنستجرام

جنون كورونا.. مسعف طبي يفتح النار على جيرانه ويقتل 5 منهم