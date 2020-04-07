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أخبار العالم

مسئولون أمريكيون يحذرون: كارثة قادمة هذا الأسبوع أسوأ من الحرب العالمية

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:23 م
صدى البلد
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قسم الخارجي

تجاوز عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 10 آلاف، وهو ما فتح الباب لتصريحات خطرة من مسئولين أمريكيين وفق ما ذكرت  وسائل إعلام .


وقال مسئولين وخبراء الصحة بالبيت الأبيض بأن ما بين 100 ألف و240 ألف أمربكي سيلقون حتفهم في الجائحة حتى إذا تم الالتزام بالبقاء في المنزل.


وعبّرت تصريحات كبار المسؤولين عن الرعاية الصحية في الولايات المتحدة عن سيناريو مظلم خلال الأسبوع الجاري، مع توقعات بارتفاعات صادمة في أعداد الوفيات.


وقال عدد من الخبراء إن هذا الأسبوع سيكون الأصعب والأسوأ ، بينما خفف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  من حدة التصريحات ، قائلًا : «إننا سنرى بداية للضوء في نهاية النفق».


وبلغت حالات الإصابة بالفيروس 338 ألف إصابة وما يتجاوز 10 آلاف حالة وفاة، وفق بيانات جامعة جونز هوبكنز.


فيما قال الجرّاح العام جيروم آدامز إن عدد ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز عدد الضحايا في أسوأ هجومين على الأراضي الأمريكية وهما القصف الياباني لميناء بيرل هاربور  في الحرب العالمية الثانية، وهجمات 11 سبتمبر.

 

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