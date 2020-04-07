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السيسي لـ الحكومة: توسعوا في توزيع الكمامات على المواطنين حتى ولو بالمجان

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:49 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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هاني حسين
طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي،الحكومة بالتوسع في توزيع الكمامات على المواطنين حتى وإذا كان تم توزيعها بالمجان.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال تفقده للعناصر ومعدات القوات المسلحة لمكافحة فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء،:" عمري ما قلت حاجة مكنتش صادق فيها على مدى الـ 6 سنوات الماضية وما هو الوعد الذي قلته ولم يساعدني الله على عدم تنفيذه ، وكل وعد بنوعده هنفذه بيكم".

وضاف الرئيس السيسي:"  هناك نسق آخر جاهز مستعد للتدخل  لمواجهة انتشار فيروس كورونا والقوات المسلحة هي درع مصر ".

وطمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري على أزمة فيروس كوفيد 19 والمعرف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

وقال السيسي،:"إنني نزلت في وقت الحظر وتحركت بحرية وشوفت الناس في الشارع، بشوف ميكروباص والناس قاعدة فيه ومحدش حاطط كمامات".

كما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطنين لمراعاة كل أساليب الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال : أدعو المواطنين لمزيد من الاستجابة لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا خاصة في وسائل النقل، داعيا المواطنين لمزيد من الحرص وعدم التعامل بلامبالاة.

وحذر السيسي من محاولات التشكيك في قدرات الدولة وبث الشائعات للنيل من قدرات الحكومة وخلق تجمعات تمثل بؤرا للعدوى.

وقال إن هناك محاولات لبث الشائعات للنيل من الدولة وخلق تجمعات تمثل بؤرا للعدوى بفيروس كورونا أمام البنوك ومكاتب البريد وغيرها.

وأكد الرئيس السيسي أن الدولة والحكومة قادرة على مواجهة أزمة فيروس كورونا محذرا من محاولات التشكيك.

وقال الرئيس السيسي : يجب التحلي بالوعي اللازم أمام محاولات التشكيك  في قدرات الدولة على مواجهة التحديات.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية والتقدير والعرفان لجميع أجهزة الدولة على الجهد المبذول ليس فقط من القوات المسلحة وإنما منها جميعا في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس السيسي -خلال تفقده عناصر ومعدات وأطقم القوات المسلحة لمعاونة القطاع المدني في مكافحة كورونا اليوم الثلاثاء- الشكر أيضا على النجاحات المحققة حتى الان، داعيا للمزيد من الجهد والاجراءات والتفهم لمطالب هذه المرحلة التى نجابهها.

وخاطب الرئيس الشعب المصري بقوله "دائما في كل مرحلة صعبة لم أتكلم أو أطلب إلا وجدت المصريين موجودين، وهذه النقطة التى دائما منذ توليتي للمسوؤلية ومن قبلها دائما أقول أنا لست لوحدي وإنما نحن مع بعضنا البعض".
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