السيسي لـ الحكومة: توسعوا في توزيع الكمامات على المواطنين حتى ولو بالمجان

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي،الحكومة بالتوسع في توزيع الكمامات على المواطنين حتى وإذا كان تم توزيعها بالمجان.





وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال تفقده للعناصر ومعدات القوات المسلحة لمكافحة فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء،:" عمري ما قلت حاجة مكنتش صادق فيها على مدى الـ 6 سنوات الماضية وما هو الوعد الذي قلته ولم يساعدني الله على عدم تنفيذه ، وكل وعد بنوعده هنفذه بيكم".





وضاف الرئيس السيسي:" هناك نسق آخر جاهز مستعد للتدخل لمواجهة انتشار فيروس كورونا والقوات المسلحة هي درع مصر ".





وطمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري على أزمة فيروس كوفيد 19 والمعرف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.





وقال السيسي،:"إنني نزلت في وقت الحظر وتحركت بحرية وشوفت الناس في الشارع، بشوف ميكروباص والناس قاعدة فيه ومحدش حاطط كمامات".



