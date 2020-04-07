شاهد .. بـ 22 مستشفى و 1000 عربة إسعاف ومواد تموينية تكفي لـ 3 أشهر .. القوات المسلحة تعلن عن استعداداتها لمواجهة فيروس كورونا أمام الرئيس

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.









وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عرضا لاستعدادات وإجراءات القوات القوات المسلحة لمواجهة الفيروس وتشمل:









= قيام عناصر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة بتوفير السلع الغذائية والأساسية عبر المنافذ الثابتة والمتحركة تكفي لمدة 6 أشهر.









= توفير المستلزمات الطبية ورفع درجة استعداد المستشفيات العسكرية لاستقبال العسكريين والمدنيين.









= تجهيز 22 مستشفى عسكريا بنطاق محافظات الجمهورية بطاقة 4000 سرير وتجهيز غرف الرعاية المركزة بأطقمها الطبية.









= تجهيز 4 مستشفيات ميدانية متنقلة بطاقة 502 سرير عزل وغرف عمليات ورعاية مركزة .









= تجهيز 1000 عربة اسعاف وعدد من الأتوبيسات الجاهزة لنقل الحالات الحرجة.









= زيادة القدرات الاستيعابية لمعامل القوات المسلحة لتقديم الخدمة الطبية لـ 2200 عينة في اليوم.









= رفع درجة الاستعداد والجاهزية لمعامل التحليل الميدانية المطورة و رفع درجة الوعي لدي الأطقم الطبية.









= فتح خطوط إنتاج جديدة لانتاج الماسكات والبدل الوقائية للاطقم المتعاملة مع عملية التطهير.









= إنتاج يومي يصل إلى 1000 ماسك مع احتياطي 5 ملايين مسك.









= إنتاج 50 ألف بدلة وقائية.









= تجهيز دور ونوادي القوات المسلحة على مستوى الجمهورية لاستقبال حالات للعزل في حالة تطلب الأمر ذلك.









= وضع كافة إمكانيات إدارة المركبات وجهاز النقل العام للقوات المسلحة لإخلاء كافة العناصر المشتبه باصابتها بفيروس كورونا من خلال توفير 1000 أتوبيس و500 ميني باص وتقليل تنقل المواطنين في وسائل النقل العام.









= توفير الإسعاف الجوي الطائر للحالات الحرجة والطارئة في مختلف المحافظات.









= توفير إعداد وتجهيز مليون عبوة غذائية وتجهيز احتياطيات استراتيجية من أصناف التعيينات تكفي القوات المسلحة ومخزون للقطاع المدني يكفي لمليون فرد لمدة 3 أشهر.









= استعداد 32 خط خبز متحرك بطاقة 620 ألف رغيف يوميا.









= الاحتفاظ باحتياطات وقود تكفي لمدة 10 أيام كاملة .









= قيام الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق التعبوية والصاعقة والمظلات والشرطة العسكرية بالاستعداد والجاهزية لتفعيل إجراءات السيطرة.