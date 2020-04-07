بسبب فيروس كورونا.. تحرك برلماني لحماية حقوق العاملين بالقطاع الخاص

تقدمت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان، لإتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة للحفاظ على أرواح وحقوق العاملين بالقطاع الخاص، في ظل أزمة كورونا.





وقالت "خضر"، في طلبها الموجه لرئيس الوزراء ووزير القوى العاملة :"إن القطاع الخاص يضم 80 % من حجم العمالة الموجودة في مصر، وهناك تخوف ينتاب العديد منهم من الإصابة بفيروس "كورونا"، في الوقت الذي لم تتخذه منشآت ومصانع بعد أي إجراءات وقائية، وهددت العاملين فيها بالطرد والفصل حال الغياب عن العمل".





وأكملت "عضو مجلس النواب": "من الضروري إتخاذ إجراءات لحماية العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم، كما تم اتخاذ القرارات للحفاظ على جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ولجموع المصريين بشكل عام»، مطالبًا بـ«ضرورة تخفيف أعداد العاملين في المصانع والشركات التابعة للقطاع الخاص، والبالغ عددهم 24 مليون تقريبًا".