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محافظات

لتوحيد الأسعار.. إقامة سوق متكاملة لترويج التمور بالخارجة في الوادي الجديد

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:56 م
تمور الوادي الجديد
تمور الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بإعداد دراسة عاجلة لإقامة سوق لترويج التمور بمدينة الخارجة، وذلك لتوحيد الأسعار ومنع عشوائية البيع والتلاعب واستغلال التجار .


جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية بمدينة الخارجة، حيث تفقد موقف سيارات القري بحي المروة بجوار مجمع تمور المحافظة، ووجه بنقل الموقف إلى موقعة القديم الكائن بمنطقة البساتين ، واستغلال الموقع في إقامة سوق للتمور وتوسعته لاستيعاب أكبر عدد من المنتجين وتخصيص مكان مجاور لانتظار سيارات النقل.


كما وجه الزملوط بإعداد دراسة عاجلة لإنشاء ثلاجات حفظ التمور لخدمة المترددين علي السوق بجانب ثلاجات مجمع تمور المحافظة، مع استغلال الثلاجات في حفظ المنتجات الزراعية الأخرى في غير موسم التمور، مؤكدا أن ذلك يأتي ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى جودة وسلامة التمور.


كانت محافظةالوادي الجديد أعلنت مؤخرا عن حصول مجمع تمور الوادى الجديد التابع للمحافظة علي شهادة FSSC 22000 فى جودة المنتجات والتي تعد أفضل شهادة عالمية في سلامة الغذاء حيث جري تنفيذ اعمال تطوير وإحلال للمجمع شملت خطوط الانتاج و الماكينات والمعدات الجديدة بهدف تعظيم الاستفادة من المجمع واستغلال امكانياته.


وقال محافظ الوادي الجديد في بيان انه جرى رفع كفاءة المجمع وتركيب أجهزة ومعدات حديثة بمنحة من مؤسسة جائزة خليفة للتمور بدولة الإمارات الشقيقة بتكلفة 20 مليون جنيه، وذلك لتنمية وتطوير صناعة منتجات التمور تنفيذا توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في زراعة التمور والعمل على تطوير منتجاته.

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