وفيات كورونا تتجاوز 11 ألفا في أمريكا.. وبومبيو: نتعامل مع الأزمة بشفافية

تجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية من جراء فيروس كورونا حاجز 11 ألف حالة وفاة.





قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تبذل جهودا كبيرة لإعادة المواطنين الأمريكيين إلى الوطن، وأضاف: سنواصل جهودنا لتعزيز نظام الرعاية الصحية في البلاد.





وشدد بومبيو على أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل بشفافية بشأن أزمة كورونا، وتعمل على توفير المساعدات لشركائنا في العالم لمواجهة فيروس كورونا.





وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن أمريكا ستبقى دائما في مقدمة الدول التي تعمل على التصدي لفيروس كورونا، مطالبا جميع الدول بأن تكون شفافة وصادقة في التعامل مع هذه الجائحة.