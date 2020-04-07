AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فى عيد ميلاد إيمان السيد.. عمرها الحقيقى وسر ارتدائها الحجاب فى أول ظهور مع والديها

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 05:50 م
ايمان السيد
ايمان السيد
Advertisements
أحمد إبراهيم
تحتفل الفنانة إيمان السيد بعيد ميلادها الـ 40 وهى واحدة من نجمات الكوميديا الصاعدات بسرعة الصاروخ، حيث أصبحت تميمة الحظ التي يستعين بها المخرجون في أعمالهم السينمائية والتليفزيونية بجانب بدرية طلبة.

ظهرت على الساحة الفنية منذ فترة ولكن كانت شهرتها على قناة موجة كوميدي حيث تقدم شخصيات كوميدية كاريكاتورية متعددة وتعتمد على التقليد بشكل كبير، وشاركت بعد ذلك في عدد من الأفلام والمسلسلات، ومن بينها: «لحظات حرجة»، «جدو حبيبي»، «الثلاثة يشتغلونها»، وغيرها.

إيمان كان لها ظهور نادر مع والديها، حيث ظهرت معهم وهي ترتدي الحجاب، كما نشرت صورا لشقيقها الذي غازله متابعو مواقع التواصل ووصفوه بالوسيم.
فى عيد ميلاد إيمان السيد.. عمرها الحقيقى وسر ارتدائها الحجاب فى أول ظهور مع والديها
فى عيد ميلاد إيمان السيد.. عمرها الحقيقى وسر ارتدائها الحجاب فى أول ظهور مع والديها
فى عيد ميلاد إيمان السيد.. عمرها الحقيقى وسر ارتدائها الحجاب فى أول ظهور مع والديها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في عيد ميلاد سهير البابلي.. عدد زيجاتها وسر ارتدائها الحجاب واعتزال الفن

مسلسلات رمضان 2020.. أكشن أمير كرارة في مواجهة كوميديا عادل إمام.. والنساء حاضرات بقوة

مسلسلات رمضان 2020.. محمد رمضان في مواجهة كوميديا عادل إمام.. دينا الشربيني تنفرد بالبطولة مرة أخرى.. وحقيقة علاقة الفتوة بحرافيش نجيب محفوظ

في عيد ميلاد إيمان السيد .. تعرف على حقيقة اعتزالها الفن

في عيد ميلاد إيمان السيد.. تعرف على عمرها الحقيقي

ترشيحاتنا

الأهلي يبدأ مفاوضات ضم نجم مازيمبي

دعاء ليلة النصف من شعبان مكتوب 2020 يبدل حالك من شقي ومحروم إلى غني ورزقك واسع.. اغتنمه

مسئولون أمريكيون يحذرون: كارثة قادمة هذا الأسبوع أسوأ من الحرب العالمية

قرار جديد لـ البنك المركزى يدخل السعادة على المتعاملين مع القطاع المصرفي

ترامب يشن هجوما على منظمة الصحة العالمية ويتوعدها بهذا الأمر

الصحة العالمية : 15 % من المصابين بفيروس كورونا من الفريق الطبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلاد إيمان السيد.. عمرها الحقيقى وسر ارتدائها الحجاب فى أول ظهور مع والديها

فستان فوق الركبة .. دومينيك حوراني تثير الجدل بإطلالة منزلية جذابة

بالأسود الجريء .. دنيا المصري تفاجئ متابعيها بإطلالة جديدة