فى عيد ميلاد إيمان السيد.. عمرها الحقيقى وسر ارتدائها الحجاب فى أول ظهور مع والديها

ظهرت على الساحة الفنية منذ فترة ولكن كانت شهرتها على قناة موجة كوميدي حيث تقدم شخصيات كوميدية كاريكاتورية متعددة وتعتمد على التقليد بشكل كبير، وشاركت بعد ذلك في عدد من الأفلام والمسلسلات، ومن بينها: «لحظات حرجة»، «جدو حبيبي»، «الثلاثة يشتغلونها»، وغيرها.



