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محافظات

إزالة 24 حالة تعد على الأراضي الزراعية جنوب بني سويف

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 06:25 م
إزالة 24 حالة تعد
إزالة 24 حالة تعد على الأراضى الزراعية جنوب بني سويف
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محمد عبد الحليم
تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.

كان ذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد. 

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا اليوم، الثلاثاء، تحت إشراف المحاسب هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية، إزالة 24 حالة تعد على مساحة 9  قراريط  أرض زراعية "صادر لها قرارات إزالة" بقرى: غياضة الشرقية ،طحا البيشة واليوسفية، وتم التحفظ على خلاطة كانت تستخدم في أعمال البناء، وذلك وسط تأمين من قوات الشرطة وبحضور مسؤولى الوحدة المحلية والزراعة، وتم اتحاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.

وشدد المحافظ على استمرارية حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة بمراكز وقرى المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة والأملاك.

ووجه بضرورة عدم تكرار هذه التعديات في تلك المناطق، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمتعدين على أملاك الدولة، وذلك بالتوازي مع متابعة الوحدات المحلية لتنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

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