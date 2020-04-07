سمير فرج: إمكانيات الجيش مسخرة لخدمة الشعب في حرب كورونا.. فيديو

قال اللواء سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن جميع إمكانيات القوات المسلحة مسخرة لخدمة الشعب المصرية في حرب فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن كلمة الرئيس السيسي كانت رسالة اطمئنان للشعب المصري بشأن فيروس كورونا المستجد. إدارةالمعنويةإمكانيات





وأضاف فرج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج « صالة التحرير »، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن تفقد السيسي استعدادات القوات المسلحة أكبر رسالة وأن القوات المسلحة السند، لافتا إلى أن الجيش يحافظ على استعداده القتالي بالتزامن مع مكافحة كورونا.





وتابع مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، أن القوات المسلحة لديها مستشفيات تضم 4 آلاف سرير وغرفة رعاية، ورفع استعداد 45 مستشفى منهم 22 مخصصة للعزل، مؤكدا أن الجيش خصص 1000 سيارة إسعاف لمكافحة كورونا.







