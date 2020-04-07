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أخبار العالم

إسرائيل تعلن ارتفاع عدد الوفيات بـ كورونا إلى 61 حالة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 06:37 م
صدى البلد
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صدى البلد
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى 61 حالة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الحكومة الإسرائيلية تتجه للمصادقة على فرض الإغلاق الشامل عشية عيد الفصح اليهودي، والذي سيدخل حيز التنفيذ، عند الساعة الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء، حتى صباح يوم الجمعة على أقل تقدير.

ويشمل الإغلاق منع الخروج من البلدات والمدن، ومنع الخروج من البيت إلا لمسافة 100 متر في الفترة بين الساعة السادسة من مساء الأربعاء حتى الساعة السادسة من فجر الخميس، باستثناء البلدات العربية.

وستمنح صلاحيات واسعة لسلطات إنفاذ القانون والشرطة لتنفيذ تعليمات فرض الإغلاق الشامل، بحيث ستحرر مخالفات لكل من لا يلتزم بالتعليمات والإجراءات وينتهك قرار الإغلاق.
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