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رياضة

أخبار نادي الزمالك.. حقيقة رحيل عواد.. اتحاد الكرة يرد على مرتضى منصور بشأن إلغاء الدوري

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:05 م
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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حسام الحارتي
نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك وجاءت كالآتي:


نشر جمال حمزة لاعب نادى الزمالك السابق صورة له من مرحلة الطفولة بقميص نادى الزمالك، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لمشاركة الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وجه مصطفى محمد  نجم نادى الزمالك رسالة لمتابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ومشاركة الصور والفيديوهات "إنستجرام".


قام محمد عبد الغنى مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بنشر ممارسته للعبة بابجى عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحسابه الرسمي على "إنستجرام" للتغلب على ملل العزل المنزلي بسبب فيروس كورونا.


كشف محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن عدم صحة ما أثير موخرا حول تفكيره في الرحيل عن القلعة البيضاء في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


فجر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل بإعلان رفضه استكمال الدوري المصري الممتاز حال  تأجيله بعد يوم 14 أبريل.

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