اتحاد الكرة يرد على مرتضى منصور بشأن إلغاء الدوري بعد 14 أبريل

وقال مرتضى منصور عبر تصريحات تليفزيونية:"أقول أمام الجميع يوم 14 أبريل وكلامي واضح لو اللجنة الموجودة في اتحاد الكرة لم تعلن استئناف الدوري بموعد محدد أو الإلغاء فأنا بالنسبة لي في الحالتين الدوري قد ألغي ".









وأضاف:" يوم 14 هو الموعد الذي أعلنه اتحاد الكرة قبل ذلك لانتهاء تمديد تعليق النشاط لو في ذلك اليوم أعلن التمديد مرة أخرى سأتصدى له لأن المصاريف المالية لي لم تتوقف ".





وفى هذا السياق أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة رغبة الجبلاية فى استكمال منافسات الدوري خلال الموسم الكروي الجارى رغم تفشي فيروس كورونا الخطير .





وأكد المصدر،أن اتحاد الكرة يرفض فكرة إلغاء الدوري فى الوقت الحالي، فى ظل الحرص على استكماله حتى لا تتأثر الأندية على الجانب الفنى والبدني من إلغاء الدوري.



وأضاف أن اتحاد الكرة استقر على الانتظار إلى الفترة المقبلة ومعرفة مصير السيطرة على كورونا فى مصر من أجل حسم مصير مسابقة الدوري.







