اتحاد الكرة يرد على مرتضى منصور بشأن إلغاء الدوري بعد 14 أبريل

فجر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل بإعلان رفضه استكمال الدوري المصري الممتاز حال تأجيله بعد يوم 14 أبريل .
وفى هذا السياق أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة رغبة الجبلاية فى استكمال منافسات الدوري خلال الموسم الكروي الجارى رغم تفشي فيروس كورونا الخطير .
وقال مرتضى منصور عبر تصريحات تليفزيونية:"أقول أمام الجميع يوم 14 أبريل وكلامي واضح لو اللجنة الموجودة في اتحاد الكرة لم تعلن استئناف الدوري بموعد محدد أو الإلغاء فأنا بالنسبة لي في الحالتين الدوري قد ألغي ".
وأضاف:" يوم 14 هو الموعد الذي أعلنه اتحاد الكرة قبل ذلك لانتهاء تمديد تعليق النشاط لو في ذلك اليوم أعلن التمديد مرة أخرى سأتصدى له لأن المصاريف المالية لي لم تتوقف ".
وفى هذا السياق أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة رغبة الجبلاية فى استكمال منافسات الدوري خلال الموسم الكروي الجارى رغم تفشي فيروس كورونا الخطير .
وأكد المصدر،أن اتحاد الكرة يرفض فكرة إلغاء الدوري فى الوقت الحالي، فى ظل الحرص على استكماله حتى لا تتأثر الأندية على الجانب الفنى والبدني من إلغاء الدوري.
وأضاف أن اتحاد الكرة استقر على الانتظار إلى الفترة المقبلة ومعرفة مصير السيطرة على كورونا فى مصر من أجل حسم مصير مسابقة الدوري.
وأشار المصدر إلى أن اتحاد الكرة يدرس فى الوقت الحالى استكمال الدوري الممتاز فى منتصف شهر مايو أو أواخر شهر يونيو، وذلك وفقا لتقارير وزارة الصحة مشيرا إلى أن اتحاد الكرة يراقب الموقف بدقة كبيرة من أجل الوصول إلى أفضل الحلول الممكنة الخاصة باستكمال المسابقات سواء الدوري الممتاز أو الدوريات الأدنى .
ولفت إلى أن اتحاد الكرة يربط مصير استكمال الدوري بقرارات وزارة الصحة واللجنة الطبية باتحاد الكرة ومدى التغلب والسيطرة على فيروس كورونا، ويرى مسئولو الجبلاية أن صحة اللاعبين والأجهزة الفنية وجميع العاملين بالأندية المصرية تأتى فى المقام الأول.