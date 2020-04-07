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رياضة

الصحة العالمية تحسم مصير مباراتي الأهلي والزمالك بنصف نهائى أبطال إفريقيا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:20 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
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عمرو الحلواني
كشف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " آخر تطورات إقامة مباراتى الدور قبل النهائى من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد انتشار فيروس كورونا الخطير .

وقال أحمد أحمد أن مصير مباراتى الدور قبل النهائى لبطولة دوري الأبطال الإفريقي بين الأهلى والوداد المغربي والزمالك أمام الرجاء مرتبط بتقارير الصحة العالمية والسيطرة على فيروس كورونا الخطير .

وشهدت الأيام الماضية مشاورات مبدئية من قبل أحمد أحمد، رئيس الكاف، مع أعضاء المكتب التنفيذي للكاف ولم يجد الكاف سوى تأجيل لقائي الأهلى أمام الوداد المغربي والزمالك أمام الرجاء المغربي بعد أن كان من المقرر أن تقام المباراتان فى الأول من مايو المقبل بعد انتشار فيروس كورونا.

وقرر الكاف تشكيل لجنة طوارئ خاصة برئاسة أحمد أحمد، رئيس الكاف، لحسم مصير بطولتى دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية بعد انتشار فيروس كورونا الخطير خلال الوقت الراهن.

يذكر أن الكاف قرر تعليق جميع الأنشطة والبطولات الخاصة به فى الوقت الحالى وقرر تأجيل منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية 2021 بجانب تأجيل بطولة الأمم الأفريقية للمحليين، بالإضافة إلى غلق مقر الكاف بالقاهرة كإجراءات وقائية لمواجهة كورونا.

وكان مسئولو النادي الأهلى والزمالك يعيشون حالة كبيرة من الرعب خوفا من عدم استكمال مسابقة دوري أبطال أفريقيا، خاصة بعد صعود الفريقين إلى منافسات الدور قبل النهائى وقطعهما شوطا كبيرا نحو التتويج باللقب القارى الكبي


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