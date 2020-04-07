بعد أحمد فتحي.. خليفة محمد صلاح يشعل الصراع بين الأهلي وبيراميدز





ويري مسؤولو بيراميدز أن طاهر محمد طاهر يعد واحدا من أبرز اللاعبين فى الدوري الممتاز فى ظل القدرات الفنية والبدنية الجيدة التى يمتلكها وقدرته على إفادة الفريق فى المواسم المقبلة .





وهو الأمر الذى يشير إلى أن بيراميدز أصبح فى صراع كبير مع الأهلى من أجل الحصول على خدمات طاهر محمد طاهر خلال الموسم الكروي الجديد فى ظل القناعات الكاملة بالقدرات الفنية للاعب .





وكان الأهلى أبدي اهتمامه بالتعاقد مع طاهر محمد طاهر فى ظل البحث عن بيدل قوى للرحيل المتوقع لرمضان صبحي نجم الأهلى الحالى المعار من هيدرسيفلد الإنجليزي حتى نهاية الموسم الكروي الجاري .





ونجح طاهر محمد طاهر فى خطف كل الأنظار إليه داخل صفوف المقاولون العرب نتيجة المستويات المميزة التى يقدمها ، ويلقبه البعض بخليفة محمد صلاح الجديد النجم المصري الكبير المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي والذى كان يلعب فى صفوف المقاولون العرب قبل احترافه .





يذكر أن بيراميدز نجح فى إقناع أحمد فتحي لاعب الأهلي الحالي فى الانتقال إلى الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل ، ورفض فتحي كافة العروض التى تلقاها من قبل الأهلى من أجل البقاء وعدم الرحيل بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الكروي الجاري .

يعمل مسؤولو نادي بيراميدز، على تكثيف المفاوضات فى الوقت الحالي مع طاهر محمد طاهر الجناح الهجومي للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب من أجل حسم ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .