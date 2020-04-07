AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

التضامن: صرف 4 مليارات ونصف من معاشات شهر أبريل وغدا البدء فى صرف المعاشات لمن يزيد معاشه عن 2000 جنيه

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:06 م
صرف المعاشات - ارشيف
صرف المعاشات - ارشيف
Advertisements
محمد عبد المنعم
صرحت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تم  الانتهاء من صرف ما يزيد عن 84 % من إجمالى قيمة المعاشات المستحقة للشريحة الأولى والثانية من معاشات أبريل الأقل من 2000 جنيه، كما أكدت على انتظام عمليات الصرف فى ختام الأسبوع الأول من شهر أبريل حيث انتهت الوزارة من صرف معاشات الشريحة الأولى والثانية لمن يقل معاشه عن ٢٠٠٠ جنبها فقد بلغ إجمالى حركات الصرف حتى نهاية اليوم الثلاثاء ٤.٢٢٨ مليون عملية صرف بقيمة إجمالية تقارب ٤.٤٥٩ مليار جنيه. 

حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 522  ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب من 575 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات ( ATM)الصرف الآلى 1.396مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 1.359 مليار جنيه، بالإضافة إلى 2.310 مليون حالة صرف من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 2.525 مليار جنيه، فى حين تم تحويل 4.44 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد عن 1.68 مليون قائم بالصرف.

كانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر إبريل لما يزيد على 8.36 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.28 مليار جنيها، وفقا لمجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للتيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس في منافذ الصرف، والتي تضمنت آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر إبريل على أن يتم تحويل كافة المعاشات المحولة على البنوك اعتبارا من اليوم الأول من شهر أبريل. 

ويبدأ الصرف غدا للشريحة الأخيرة من معاشات أبريل لمن يتقاضون معاش أكثر من 2000 جنيه،  حيث تقرر الصرف لها خلال يومى الأربعاء والخميس (8 و9) إبريل،  في حين يتم الصرف بداية من الأحد ١٢ إبريل لكل من لم يقم بصرف معاشه خلال المدة المحددة له.

كما تقرر إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسم السحب من الصرافات الآلية لمدة 6 أشهر لتشجيع أصحاب المعاشات على السحب من ماكينات الصرف الآلي وتخفيف التكدس في منافذ الهيئة أو مكاتب البريد مع توفير صارفات آلية متنقلة للتيسير على أصحاب المعاشات، و السماح لكافة البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التي يتم إجراؤها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث القادمة أيضًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التضامن: 7 مليارات جنيه قيمة المعاشات المنصرفة في ختام الأسبوع الأول

لا تقلق معاشك موجود.. 8.33 مليون قائم بالصرف في خدمة كبار السن

رئيس الوزراء يتابع إجراءات التيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس في منافذ الصرف

القباج : غدًا بدء صرف معاشات شهر إبريل و تقسيم الصرف على أيام لمنع التكدس

اليوم.. بدء صرف معاشات شهر إبريل وتقسيم الصرف على أيام لمنع التكدس

التضامن: انتظام صرف معاشات أبريل فى يومها الاول

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي : لا داعي للفزع.. وأطلب من الشعب عدم التعامل بلامبالاة

مجلة فوربس تنشر قائمة بأكبر 6 أثرياء فى مصر .. تعرف عليهم وقيمة ثرواتهم

السيسي يزف بشري للمصريين حول أجهزة التنفس الصناعي

بعد التوجيه بتجهيز المدن الجامعية كـ مستشفيات عزل.. تعرف على مساحة مدينة حلوان الجامعية

إحنا جامدين أوي.. تامر أمين: السيسى بـ ينزل الشارع من غير ما حد يعرف

قبل يوم من نهاية الحظر.. مصادر تؤكد استمراره مدة إضافية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متقلقيش على طفلك.. خال العيال يكشف معلومات مثيرة حول حساسية الألبان عند الأطفال

هنتعشى ايه النهاردة.. مكرونة بالجبن الرومى اللذيذة مع العصير الفريش

ماسك غريب على الوجه.. جيسي عبده تثير الجدل بملابس البيت.. شاهد