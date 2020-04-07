ماذا يقصد الرئيس بالإجراءات الأكثر حدة؟ صحة البرلمان تجيب

أيدت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي -خلال خطابه اليوم- باتخاذ إجراءات أكثر حدة في حالة التزام المواطنين، مطالبة بضرورة تطبيق هذه الإجراءات بصرامة وحزم خلال المرحلة الثالثة من انتشار فيروس كورونا.





وأوضحت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه الإجراءات تشمل فرض حظر كلي أو شبه كلي يبدأ من الثالثة عصرا، بجانب إجبار المواطنين على ارتداء الكمامات ووضع غرامة مالية للمخالفين تبدأ من 100 جنيه ومن حق الدولة تغليظ العقوبة في حالة استمزاز عدم الالتزام، فضلا عن إلزام المواطنين بمراعاة إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي خلال الفترة الحالية.





وأكدت النائبة أهمية ارتداء الكمامات لتجنب الإصابة أو نقل الإصابة بالفيروس، حيث ثبت فاعليتها في حماية المواطن من الإصابة، مشددة على ضرورة إلغاء التجمعات وإغلاق الأسواق وأماكن التجمع وتقليل أعداد الموظفين وركاب المواصلات، كما يحدث في يومي الجمعة والسبت.