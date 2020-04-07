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تعليم

مستشفى بنها الجامعي يكشف تفاصيل اكتشاف إصابة ممرض بكورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:37 م
مستشفى جامعة بنها
مستشفى جامعة بنها
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كشف مصدر مسئول بمستشفى بنها الجامعى عن تفاصيل إصابة ممرض بالمستشفى من أبناء محافظة المنوفية بفيروس كورونا المستجد والذي ظهرت إيجابية حالته منذ 6 أيام حيث تم نقله لمستشفى العزل بـ 15 مايو وإعطاء المخالطين له تعليمات بالعزل المنزلي لمدة 14 يوما مر منها 6 أيام حتى الآن.


وقال المصدر إن الممرض يعمل في قسم عناية الطوارئ وظهرت عليه الأعراض الأسبوع الماضي فتم عزله وإجراء التحاليل اللازمة التي بينت إيجابية إصابته بكورونا فجرى نقله لمستشفى العزل وحصر المخالطين له في العمل وهم مجموعة من التمريض حيث تم إبلاغهم بعزل أنفسهم منزليا وفي حالة ظهور الأعراض إبلاغ إدارة المستشفى لأخذ مسحة والنقل لمستشفى العزل في حالة إيجابية العدوى مؤكدا أنه لم يظهر على أحد منهم أي أعراض حتى الآن منذ بداية العزل الاثنين الماضي.


وأضاف المصدر أنه تم التواصل مع زوجة الممرض وأبلغها بالعزل المنزلي لها ولأسرته وإبلاغ المستشفى حالة ظهور الأعراض على أي منهم لاتخاذ اللازم، مشددا أنه لاداعي للقلق، وأن الوضع تحت السيطرة وأن المستشفى يطبق أعلى معايير التطهير والتعقيم والترصد للمرض، حيث تجري عمليات التعقيم والتطهير على مدار الساعة داخل المستشفى، كما أنها مجهزة بكل الوسائل لمكافحة العدوى.


وطالب ادارة المستشفى بعدم نشر الشائعات، مؤكدة أنه فور ظهور الحالة جرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرصد ومكافحة العدوى بين كافة الفرق الطبية ومخالطي الممرض والمواطنين الذين يترددون على المستشفى.


في سياق متصل أصدر المستشفى برئاسة الدكتور طارق العيسوي مدير عام المستشفى الجامعى بيانا هاما على صفحة العلاقات العامة والإعلام للمستشفى على صفحة "الفيس بوك" لكافة العاملين للتأكيد على إجراءات السلامة جاء فيه:

"حرصا من إدارة مستشفيات جامعة بنها على صحة العاملين ومقدمى الخدمة الطبية بالمستشفيات ولمواجهة الظروف الطبية الراهنة فإن إدارة المستشفيات تعلن الآتى:

 فى حالة تعامل أحد مقدمى الخدمة الطبية بالمستشفيات مع أحد الحالات التي ثبت أنها إيجابية بفيروس كورونا المستجد مع عدم إستخدامه للواقيات الشخصية فسوف يتم العزل للمخالط لتلك الحالات بالمنزل لمدة 14 يوما مع إجراء بعض التحاليل للاطمئنان والمتابعة المستمرة من إدارة المستشفيات، وفى حالة ظهور أعراض الفيروس سيتم التحويل الفورى لمستشفيات جامعة بنها لعمل ما يلزم وقد تم بالفعل تخصيص الوحدة الأولى بمبنى الباطنة لاتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع الطب الوقائي.

وأهابت إدارة المستشفيات في البيان العاملين ومقدمي الخدمة الطبية بالمستشفيات بتوخى الحذر الشديد واتخاذ كافة التدابير وإجراءات التعقيم والتطهير والتوجه لوحدة مكافحة العدوى لمعرفة كافة الأساليب الخاصة بالوقاية لتجنب الإصابة واكدت المستشفى على توافر الواقيات الشخصية والمطهرات لدى جميع أقسام المستشفى.

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