هام جدا.. الإجراءات الوقائية عند دفن المتوفين بكورونا.. شاهد

قالت الدكتورة هالة بدوي استشاري مكافحة العدوي بمعهد تيودور بلهارس، إن فيروس كورونا المستجد ينتقل عن طريق الرذاذ نتيجة الكحة أو العطس.





وأضافت الدكتورة هالة بدوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام" المذاع علي قناة "تن" الفضائية، أن فيروس كورونا ينتقل من خلال وجود الفيروس على الأسطح عند ملامستها وبعدها لمس العين أو الأنف يتسبب في الإصابة بكورونا.





وتابعت استشاري مكافحة العدوي، أن المتوفي بفيروس كورونا يكون مثل الأسطح التي بها الفيروس،ـ وأن الجثمان لا يعتبر ناقلا للفيروس ولكن الرئة هي التي تكون ناقلة فقط للفيروس.





وأوضحت الدكتورة هالة بدوي، أنه في حالة حدوث حالة وفاة بسبب فيروس كورونا لا يجب أن يلمس أحد هذا الجثمان سواء من أقاربه أو غيرهم وعند اقتراب الأطباء منه لابد من ارتدائهم للملابس الواقية.





وأشارت إلى أن الملابس الواقية تكون عبارة عن قناع وعباءة بلاستيكية وتكون بكم طويل وغير منفذة للسوائل وقفزات في يده وإذا كان المريض لدية حالة نزيف أو هناك خروج سوائل من جسده لا بد من ارتداء قناع الوجه.