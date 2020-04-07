AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أيسم صلاح يكشف تفاصيل إطلاق وزارة الصحة تطبيقا إلكترونيا للإبلاغ عن إصابات كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:02 م
مستشار وزير الصحة
مستشار وزير الصحة أيسم صلاح الدين
Advertisements
عادل نصار
كشف مستشار وزير الصحة أيسم صلاح الدين، تفاصيل إطلاق وزارة الصحة تطبيقا إلكترونيا للإبلاغ عن إصابات كورونا وتتبع شجرة المخالطين.

وقال صلاح، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج «مساء dmc»، والمذاع عبر شاشة «dmc»، مساء اليوم الثلاثاء، إنه يتم رصد المنطقة التي بها أعداد كبيرة من الإصابات، ويتم التبليغ عنها  بوجود إصابة بكورونا سريعًا.

وأضاف مستشار وزير الصحة هيثم صلاح الدين، أن هذا التطبيق سيخف الضغط على هاتف الخط الساخن التابع لوزارة الصحة بشأن الإبلاغ عن مصابي كورونا، مشيرا إلى أن الهدف من هذا التطبيق هو حوكمة رحلة المريض وإذا كان إيجابيا وتحديد مستشفى العزل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار التوك شو | الذهب يواصل ارتفاعه الجنوني.. الصحة العالمية تعرب عن قلقها بتسجيل إصابات بـ فيروس كورونا لأشخاص لم يسافروا للصين.. و«كلم مصر» أول تطبيق للتواصل بين المصريين بالخارج ومؤسسات الدولة

فيروس كورونا القاتل يضرب أقدم جامعات بريطانيا والعالم الغربي

السياحة والآثار تخطر غرفة محال السلع السياحية برقم الإبلاغ عن حالات الاشتباه بكورونا

جوجل تزيل تطبيق كورونا من متجر Play.. اعرف السبب

الصحة العالمية: 209 آلاف إصابة بكورونا حتى أمس.. والأعداد زادت 100 ألف في 12 يومًا فقط

تطبيق إسرائيلي يخبرك إذا تواصلت مع شخص مصاب بكورونا

ترشيحاتنا

محافظة الجيزة تفرض حجرا صحيا على قرية المعتمدية بكرداسة

شيخ الأزهر: على القادرين وميسوري الحال الإنفاق على إخوانهم المتضررين جراء الوباء

بعيدا عن الأدوية.. تطبيق طريقة للعلاج من كورونا في الولايات المتحدة بعد نجاحها في الصين

بريطانيا ترفض لقاح عرضه ترامب لعلاج بوريس جونسون من كورونا

أبرزها تعليق تنفيذ الأحكام القضائية.. قرارات عاجلة من الملك سلمان بسبب كورونا

البنك المركزي يستخدم 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي لمواجهة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من شرفة المنزل.. منى مدوح تتألق بالكاجوال الأصفر ..شاهد

بـ القفطان المغربى.. نسرين طافش تثير الجدل بالأحمر النارى.. شاهد

متشيليش هم الحظر.. خال العيال يحذر من تناول السكر قبل السنة لهذا السبب