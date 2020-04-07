أيسم صلاح يكشف تفاصيل إطلاق وزارة الصحة تطبيقا إلكترونيا للإبلاغ عن إصابات كورونا

كشف مستشار وزير الصحة أيسم صلاح الدين ، تفاصيل إطلاق وزارة الصحة تطبيقا إلكترونيا للإبلاغ عن إصابات كورونا وتتبع شجرة المخالطين.





وقال صلاح، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان ، مقدم برنامج «مساء dmc»، والمذاع عبر شاشة «dmc»، مساء اليوم الثلاثاء، إنه يتم رصد المنطقة التي بها أعداد كبيرة من الإصابات، ويتم التبليغ عنها بوجود إصابة بكورونا سريعًا.





وأضاف مستشار وزير الصحة هيثم صلاح الدين، أن هذا التطبيق سيخف الضغط على هاتف الخط الساخن التابع لوزارة الصحة بشأن الإبلاغ عن مصابي كورونا، مشيرا إلى أن الهدف من هذا التطبيق هو حوكمة رحلة المريض وإذا كان إيجابيا وتحديد مستشفى العزل.