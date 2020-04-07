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رياضة

وزير الرياضة يكشف خطة تغيير الاستعداد للأولمبياد بعد تأجيلها لمدة عام.. فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:46 م
أشرف صبحي
أشرف صبحي
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محمد رشاد
كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن تغيير خطة الاستعداد للأولمبياد بعد تأجيلها لمدة عام ، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا المستجد فى جميع دول العالم.

وأكد أشرف صبحي في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "تم التواصل مع المهندس هشام حطب من أجل تغيير خطة أبطال مصر المشاركين في الأولمبياد، وسيتم تحديد موعد الاجتماع معه والاستقرار على الخطة الجديدة"

وتابع: "سنجهز مع المدربين الأبطال، خطة جديدة من أجل التأهيل بشكل سليم للحفاظ على مستواهم بعد تأجيل الأولمبياد لمدة سنة كاملة".

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية واليابان في بيان مشترك، تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي كانت مقررة في طوكيو هذا العام، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت دورة الألعاب مقررة بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس.

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