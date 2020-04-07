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رياضة

شوبير يكشف حقيقة التجديد لكارتيرون ويفجر مفاجأة حول عقد محمود علاء

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:57 م
احمد شوبير
احمد شوبير
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ياسمين تيسير
كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم فريق الأهلي والمنتخب السابق عن حقيقة مفاوضات التجديد لـ باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك خلال الفترة الحالية.

وأكد شوبير في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن الزمالك لم يتحدث مع كارتيرون في مسألة التجديد على الرغم من وجود النية لدى الطرفين على التجديد خلال الفترة القادمة. 

وكشف شوبير عن مفاجأة و أكد أن الزمالك لم يجدد حتى هذه اللحظة لـ محمود علاء نجم الفريق على الرغم من إعلان التجديد من فترة. 

وأضاف شوبير أن التجديد سيكون تم بالفعل حال إعلان محمود علاء الأمر عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل " فيس بوك " او " تويتر ".

وتابع شوبير أن محمد عنتر نجم الزمالك باق في الفريق خاصة في ظل إعجاب مرتضى منصور رئيس النادي به.

وأكمل أن محمد عنتر رفض الدخول في صفقات تبادلية خلال الفترة المقبلة. 
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