رسائل تحريضية لطلاب أولى ثانوي: ماتدخلش الامتحان بكرة واكتب إن السيستم وقع.. ووزير التعليم يرد

انتشر خلال الساعات الأخيرة عدد من الرسائل الصوتية التحريضية التي يتم إرسالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، لتحريض طلاب اولى ثانوي على عدم الدخول على منصة الامتحان غدا مع كتابة منشورات على السوشيال ميديا تزعم ان السيستم وقع .





حيث ذكر أحد هذه التسجيلات الصوتية: يا جماعة يا ريت كله مايحلش بكرة حاجة و يكتب بكرة شكاوى للوزير ان السيستم وقع عشان يلغوا لنا امتحان اخر السنة خالص.





كما سجّل احد المعلمين تسجيل صوتي اخر قال : ده امتحان تجريبي و انتو بلعتوا الطعم ونجحتوا التجربة ، يعني لو ماكانش الطلبة دخلت على منصة الامتحان كان زمانكو نجحتوا اوتوماتيك بس انتو هبل و بينتوا له انكوا عرفتوا تمتحنوا من البيت عادي و تحلوا عادي ، وهاتشوفوا بقى ايه اللي هيحصل لكوا في امتحانات مايو





من جانبه عبر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن استياءه الشديد من هذه الرسائل ، وقال في رسالة وجهها لمتابعيه عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : هذه هي حرب ترفض استكمال ما حققناه من تقدم ، وهي مستمرة منذ عامين كاملين ، ولكن تستطيعوا ان تتبينوا الان من يريد ايذاء ابنائكم وكيف يفعل هذا.





وأضاف وزير التربية والتعليم : انا أثق تماما في كفاءة الغالبية الساحقة من المعلمين الأجلاء وأولياء الأمور والطلاب.



