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أستاذ أمراض صدرية: فيروس كورونا ينتقل عن طريق الرذاذ وليس الهواء.. فيديو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:15 ص
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قالت  الدكتورة مايسة شرف الدين أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني، إنه على كل أفراد الشعب المصري اتباع كافة الإجراءات  الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا .

وأضافت مايسة شرف الدين في مداخلة هاتفية  في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أنه هناك حالة استهتار بين المصريين حول فيروس كورونا.

وتابعت مايسة شرف الدين: "احنا مش قافلين الجامعات والمدارس عشان الشباب يتجمعوا في الشوارع  وعلى الكورنيش ولا يوجد مراعاة التباعد  الاجتماعي على الإطلاق".

وأكملت مايسة شرف الدين:"  فيروس كورونا  ينتشر عن طريق الرذاذ ولا ينتقل عن طريق الهواء، ولابد من الحد من التجمعات خاصة  في شهر رمضان للحد من انتشار فيروس كورونا".

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