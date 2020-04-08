أستاذ أمراض صدرية: فيروس كورونا ينتقل عن طريق الرذاذ وليس الهواء.. فيديو

قالت الدكتورة مايسة شرف الدين أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني، إنه على كل أفراد الشعب المصري اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا





وأضافت مايسة شرف الدين في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أنه هناك حالة استهتار بين المصريين حول فيروس كورونا.





وتابعت مايسة شرف الدين: "احنا مش قافلين الجامعات والمدارس عشان الشباب يتجمعوا في الشوارع وعلى الكورنيش ولا يوجد مراعاة التباعد الاجتماعي على الإطلاق".





وأكملت مايسة شرف الدين:" فيروس كورونا ينتشر عن طريق الرذاذ ولا ينتقل عن طريق الهواء، ولابد من الحد من التجمعات خاصة في شهر رمضان للحد من انتشار فيروس كورونا".



