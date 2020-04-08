محمد هنيدي يسخر من خاصية نت فليكس الجديدة.. شاهد

سخر الفنان محمد هنيدي من الخاصية الجديدة التي قدمها برنامج الأفلام والمسلسلات نت فليكس، التي تتيح للآباء مراقبة أبنائهم، وإخفاء بعض الأعمال عنهم.
وغرد محمد هنيدي قائلا "هو غالبا اللي هيحصل ان الابناء هما اللي هيخفوا المسلسلات زي elite وكدة".
وجاء ذلك؛ ردا على تغريدة صفحة "اسكرين مكس": "نيتفليكس تعلن عن وضعها خاصية خاصة للآباء ليحددوا ما يشاهده أولادهم من مسلسلات وأفلام، حيث يمكنهم إخفاء بعض الأعمال والإبقاء على غيرها".
ولقيت تغريدة "هنيدي" ، ردود فعل واسعة من متابعيه، وجاءت تعليقاتهم بين "وانت عرفت elite منين يا نمس" و "اشمعنا اخترت المسلسل هذا بذات elite يا هنيدي" و"احتمال اصلا يخفو نيتفليكس.. ويعطوهم ايجي بيست".
وكانت اخر أعمال الفنان محمد هنيدي مشاركته في مسرحية 3 ايام في الساحل والتي شارك في بطولته عدد من النجوم منهم محمد ثروت وبيومي فؤاد ومها ابو عوف.