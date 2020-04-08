مؤسس تويتر يتبرع بـ 28 % من ثروته للناس.. تعرف على السبب

في وقت الأزمات الكبرى كالوقت الراهن الذي يحاصر فيها فيروس كورونا الشعوب يلقى على عاتق رجال الأعمال وأصحاب النفوذ وكل من ينضم إلى قائمة ميسوري الحال واجبات اجتماعية عليهم تنفيذها كمسئولية منهم تجاه المجتمع وشعبهم.





من هذا المنطلق ومن أجل دعم جهود مكافحة الفيروس التاجي، أعلن مؤسس تويتر "جاك دورسي" قيامه بالتبرع بـ 28 % من ثروته والذي يقدر بنحو مليار دولار، ومنحها إلى إحدى المؤسسات الخيرية.





وذكر "دورسي" في تدوينته عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أنه سيقوم بتحويل رأس ماله من أسهم شركته "سكوير" المختصة في المدفوعات الرقمية، لـ مؤسسته الخيرية "ستارت سمول".





كما أوضح السبب وراء قيامه بهذه الخطوة حاليًا، فقال :"“لماذا الآن؟ لأن الاحتياجات أصبحت ملحة بصورة متزايدة، وأريد أن أرى التأثير خلال حياتي".





وأضاف انه لا يريد ان يتوقف قطار الخير عنده بل يمتد:"أن يكون هذا مصدر إلهام للآخرين للقيام بشيء مماثل. الحياة قصيرة جدا، لذلك دعونا نفعل كل ما في وسعنا اليوم لمساعدة الناس الآن”.



