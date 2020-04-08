AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مقالات

التصوير لآخر نفس

أحمد فرغلى رضوان

أحمد فرغلى رضوان

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 01:00 م

بالطبع هو الموسم الأسوأ للدراما المصرية والعربية عموما، ما كادت عجلة الإنتاج تدور حتى جاءت صدمة فيروس "كورونا" سريعا لتربك الجميع.

التعامل مع الأزمة المفاجئة جاء به الكثير من التردد، ولم تكن هناك رؤية موحدة تجيب عن سؤال ماذا سنفعل ؟
بداية الموسم تقترب والمحطات تستعد أو بعضها خطط خرائط العرض! الإجابة جاءت بعد فترة وهي ضرورة استمرار التصوير من أجل "المصلحة" وبدعم من نقابة الممثلين التي من المفترض بها المحافظة على سلامة أعضائها !

ويبدو أنها وجدت سلامتهم في استمرار التصوير! وهنا شاهدنا بعض شركات الإنتاج تنشر صورا للتعقيم داخل بلاتوهات التصوير من أجل تهدئة الرأي العام ولكن بدا الموقف "هزليا" وغير منطقي ومعظم العاملين في تلك الأماكن غير مقتنعين وبعضهم جاهر برأيه "المعترض" مثل المؤلفة مريم ناعوم لكن "ما باليد حيلة" و فوجئنا بعد تصاعد الاحتجاجات وانتقاد إعلامي لاستمرار تصوير المسلسلات، بإعلان عدد محدود من المسلسلات إجازة لمدة أسبوع ! كانت أشبه "بحفظ ماء الوجه" وفي الحقيقة هي فترة تم استغلالها في مونتاج ما تم تصويره أو المعاينة وبناء ديكورات أماكن التصوير الجديدة، وهنا مع تزايد المخاوف قرر عدد من الممثلين الاعتراض وعدم الذهاب إلى التصوير وبدأت شركات الإنتاج تفاوض لإقناع هؤلاء باستئناف العمل وبدون تفاصيل كثيرة شهدت شد وجذب بين الطرفين، اضطروا للنزول وبعضهم طالب بتقنين أيام تصويره.

الموقف صعب والقرارات التي قيل إنها من أجل التدابير الاحترازية صعب تنفيذها، فبعض مشاهد المجاميع تم تصويرها وسط خوف وقلق لأنه لا يمكن الاستغناء عنها في السيناريو وهكذا التصوير مستمر والجميع يشعر بالخوف!

على الجانب الأخر في لبنان والتي يتم تصوير فيها مسلسلين مصريين إلى جانب عدد من الأعمال اللبنانية رفع شعار التوقف تماما والموقف لايزال غامضا.

ولكن أعلم أن هناك عددا من المسلسلات ستتوقف ويتم استئناف تصويرها لاحقا للعرض بعد شهر رمضان بعد استحالة تنفيذ شروط التصوير والتي وجدها المخرجين والممثلين غير مقبولة وستخل بسيناريو الأحداث.

الأيام القادمة تحمل مفاجآت في خرائط بعض المحطات واستئناف تصوير المسلسلات ولن نشاهد في رمضان القادم مجموعة من النجوم الذين كان من المفترض ظهورهم.

بالطبع هو ظرف استثنائي على الجميع وأرى انه كان يجب أن تتكاتف شركات الانتاج منذ بداية الازمة ويتم التنسيق فيما بينها لتكون هناك قرارات موحدة لمصلحة جميع الأطراف والمحافظة أيضا على سلامة العنصر البشري! والذي مطلوب منه أن يعمل في ظرف غاية القلق! ولكن ما يحدث بالتأكيد به خطأ كبير ولو حدث مكروه وأصيب "لا قدر الله" فرد من العاملين داخل تلك البلاتوهات ماذا سيكون الحال وقتها ؟!
Advertisements

ترشيحاتنا

تعرف على سر انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر مقارنة بإيطاليا.. فيديو

رمضان صبحي يعلن الرحيل ويوجه رسالة لجمهور الأهلي.. فيديو

استقالة وزير البحرية الأمريكي وفضيحة حاملة الطائرات الموبوءة بـ كورونا.. التفاصيل كاملة

خالد الغندور يصدم حسام عاشور بسبب انتقاله للزمالك

لمنع التكدس والتزاحم.. الرئيس يقر آلية لصرف منحة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

شاهد.. رامز جلال يهنئ شقيقه بمسلسله الجديد

AdvertisementS

وسط توقعات بتمديده.. الحكومة تعلن موقفها من حظر التجول

وزير الداخلية يقرر طرد السورية هيام صبحي من مصر.. تفاصيل

الحكومة: الإصلاحات الاقتصادية أعطتنا القدرة على تحمل تداعيات كورونا

وفاة حالة بـ كورونا.. ماذا يحدث داخل مستشفى أسوان الجامعي؟

بعد أن نفى وزير التعليم إلغاءها.. ننشر جداول امتحانات مايو للصفين الأول والثاني الثانوي

رمضان صبحي يعلن الرحيل ويوجه رسالة لجمهور الأهلي.. فيديو

5 لاعبين على أعتاب الزمالك.. خالد الغندور يكشف أسماءهم

أخبار الرياضة | إعلان ليفربول بطلًا للدوري.. أسطورة الأهلي يوجه رسالة شكر لـ مرتضى منصور على الهواء

إحباط ترويج مستلزمات طبية مجهولة.. وضبط صاحب مخبز استولى على نصف مليون جنيه

لأصحاب هذه الفصيلة من الدم الأكثر عرضة للإصابة بـ كورونا.. تفاصيل

شفاء وخروج أول 7 مصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل في الدقهلية

استقالة وزير البحرية الأمريكي وفضيحة حاملة الطائرات الموبوءة بـ كورونا.. التفاصيل كاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إصابة جديدة بين حديثي الولادة في بريطانيا.. طفلة عمرها 12 أسبوعا تعاني من كورونا

هنتغدى ايه النهاردة.. لحمة مشوية على الفحم مع البطاطس المقرمشة.. وسلطة الطحينة

من داخل السيارة.. لاميتا فرنجية تفاجئ متابعيها بإطلالة ملفتة