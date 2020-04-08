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فن

نشرة الفن | وفاة مغني شهير بفيروس كورونا.. كنزي عمرو دياب تثير الجدل.. وابنة الزعيم على الـ تيك توك

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي :


توفي المغني الأمريكي العالمي جون براين، الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، عن عمر يناهز 73 عامًا، بسبب معاناته من مضاعفات فيروس كورونا.

وقالت أشا غودمان، المتحدثة باسم براين، لـCNN: "نعم، نحن نؤكد بالنيابة عن عائلة براين أنه توفى". 


نشرت كنزى، ابنة الهضبة عمرو دياب، صورة جديدة من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

وظهرت كنزى دياب من داخل غرفتها مرتدية فستانا أسود جذابا يبرز جمالها، واعتمدت على الشعر الكيرلى لإبراز الإطلالة .


كتبت النجمة شيريهان تغريدة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر".

وقالت شيريهان من خلال تغريدتها " أدعو ربي سبحانه وتعالى لوطني #مصر وشعبي #الشعب_المصري وجميع الشعوب الإسلامية والعربية في ربوع الأرض في صلاتي لفجر هذا اليوم المبارك "النصف من شهر شعبان" والذي يوافق ذكرى تحويل القبلة، بأن يكشف ربي عنا هذه الغمة وأن يُذهب عنا البلاء والوباء عن البشرية جمعاء.


شاركت كاميليا، حفيدة الزعيم عادل إمام في تحدي موقع الفيديوهات الشهير تيك توك.

وشارك في التحدي مع كاميليا، والدتها سارة، ابنة الفنان الكبير عادل إمام، التي تظهر لأول مرة في التيك توك مع بناتها، من خلال فيديو كوميدي.
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