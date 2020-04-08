شفاء وخروج أول 7 مصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل في الدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن شفاء أول 7 حالات من مصابى كورونا بمستشفى العزل بتمى الأمديد عقب تحسن حالتهم وخروجهم من المستشفى للعودة لمسقط رأسهم بمحافظة دمياط.





وأضاف أن الفريق الطبى بالمستشفى حرص على مشاركة فرحة المتعافين وكان من بينهم طفلة وتم التقاط الصور التذكارية معهم أثناء استعدادهم للخروج من المستشفى للعودة إلى منازلهم وسط فرحة كبيرة بينهم.





وأشار إلى أن هؤلاء المصابين الذين تم شفاؤهم وخروجهم من ضمن الدفعة الأولى من المصابين المحجوزين بمستشفى العزل والتى أظهرت التحاليل التى أجريت لهم الجمعة الماضية تحولهم من إيجابي إلى سلبى بعد خضوعهم للعلاج اللازم، مشيرا إلى أن الباقين ما زالوا تحت العلاج لحين التأكد من شفائهم تماما وبعدها سيتقرر خروجهم إن شاء الله.



