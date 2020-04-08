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حوادث

شقيقان يقتلان خالهما لخلافات على الميراث في قنا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 10:47 ص
جثة
جثة
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يوسف رجب وخالد رياض

توفي عامل اليوم داخل مستشفي سوهاج الجامعي، متأثرا باصابته بنزيف في المخ أثر تعدي نجلي شقيقته عليه بالضرب لخلافات علي الميراث بدائرة أمن قنا

كان اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، قد تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، بورود بلاغ  من مستشفي سوهاج الجامعي بوفاة "ياسر.ع.ع" 49 عاما عامل ويقيم محافظة قنا متأثرًا بإصابته بنزيف بالمخ "إدعاء تعدي من آخرين" والمحول من مستشفي نجع حمادي المركزي.

انتقل الي مكان الواقعة الرائد احمد المولد، رئيس مباحث قسم ثان سوهاج، وبسؤال شقيقه "عبد الراضي.ع.ع" 54 عاما مدرس ويقيم بذات العنوان أتهم كلًا من "عبد المحسن.ا.ع" و"محمود.ا.ح"  نجلي شقيقته ويقيمان بذات الناحية بالتعدي علي خالهما بالضرب وإحداث إصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات علي الميراث.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

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