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محافظات

تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع لمواجهة البناء المخالف والإشغالات بالإسكندرية

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:29 ص
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
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أحمد عبد العزيز
أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأي أعمال مخالفة. 

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يأتى ذلك إتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائي.

وحذر محافظ الإسكندرية بعدم التهاون في أي مخالفة وسيتم إزالتها فورا. مشددا أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
 
وأشار المحافظ إلى أن تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع يأتي لتنفيذ الإزالات للمخالفات الفورية، وإيقاف أي أعمال للبناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة، وإزالة الإشغالات والتحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة في المخالفات. موضحا أن المحافظة ستقوم بتكثيف حملات الإزالة الفورية للمباني لتحقيق الإنضباط السريع تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.

وفي هذا الإطار؛ تابع محافظ الإسكندرية أعمال الإزالة الفورية التي أمر بتنفيذها لبناء بدون ترخيص بشركة اليسر الكائنة علي أبيس الثانية _ الطريق الزراعي، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاهها. وذلك بحضور اللواء محمد عبد الوهاب سكرتير عام المحافظة بالإنابة، واللواء حمدي الحشاش، والمهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق.
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