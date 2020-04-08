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رياضة

لجنة الحكام تحصل على وعود من اللجنة الخماسية بصرف باقي المستحقات

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:10 م
اللجنة الخماسية
اللجنة الخماسية
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يسرى غازى
حصلت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة على وعود من اللجنة الخماسية المؤقتة للحبلاية برءاسة عمرو الجنايني بصرف بقية مستحقات الحكام المتأخرة خلال الأيام القادمة .

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أسندت الى الثناءى وجيه احمد والدكتور عزب حجاج مهام القيام بإدارة لجنة الحكام الرئيسية بعد تقديم جمال الغندور استقالته من منصبه.

قال مصدر مطلع داخل الحبلاية.. اللجنة الخماسية قامت بصرف مبلغ مالى ٣ ملايين ونصف المليون جنيه كجزء من المستحقات المالية المتأخرة نظير إدارة منافسات بطولة الدورى الممتاز والقسم الثاني وغيرها من المسابقات المحلية.

أضاف.. اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة وعدت لجنة الحكام بصرف بقية المستحقات المالية والبالغ قيمتها ٦ ملايين جنيه خلال الفترة القادمة وذلك بعد الانتهاء من صرف الدفعة الاولى سالفة الذكر.

يذكر ان لجنة الحكام قامت بصرف ٣٠٠ الف جنيه نهاية الأسبوع الماضى الى مندوبي ٨ مناطق فقط على مستوى الجمهورية لحكام الدورى الممتاز وبقية الدرجات ثم قامت على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الماضيين بصرف ٣ ملايين و٢٠٠ الف جنيه الى بقية الحكام فى مناطق كرة القدم ال ٢٥ فى الجمهورية كجزء من المستحقات المالية المتأخرة
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