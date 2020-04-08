AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

سقوط 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار في الخليفة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:18 م
المتهمين بعد القبض
المتهمين بعد القبض عليهم
Advertisements
كتب محمد صبرى
تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بأعمال حفر بداخل أحد العقارات بالخليفة بقصد التنقيب عن الآثار.

فقد تمكنت وحدة مباحث قسم الخليفة عقب معلومات وتحريات مُسبقة وتقنين الإجراءات، من ضبط ثلاثة أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

وبحسب بيان، الأربعاء، عُثر على حفرة قطرها  "متر" بعمق (4 أمتار) وعثر بحوزتهم على الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بالعقار المشار إليه بقصد التنقيب على الآثار، واتُخذت الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار وضبط القائمين عليها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بحوزتهم قطعة فخارية.. ضبط 7 متهمين بالتنقيب عن الآثار بسوهاج

ضبط 3 عمال يحفرون أسفل منزل جدتهم بالجمالية بحثا عن الآثار

ضبط 6 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار فى بولاق أبو العلا

ترشيحاتنا

شفاء وخروج أول 7 مصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل في الدقهلية

لمنع التكدس والتزاحم.. الرئيس يقر آلية لصرف منحة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

ووهان الآن.. شاهد كيف أصبحت بؤرة تفشي فيروس كورونا بعد رفع القيود.. فيديو وصور

إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس كورونا

إكرامي الكبير يُفجر مفاجآة مدوية عن موقفه من انتقال ابنه إلى الزمالك .. فيديو

استقالة وزير البحرية الأمريكي وفضيحة حاملة الطائرات الموبوءة بـ كورونا.. التفاصيل كاملة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية.. ضعى القليل من زيت القرنفل على مكان الألم وشاهدى النتيجة

خلال اختبارها في الثلوج.. أول ظهور لـ بورش ماكان الجيل الجديد.. صور

سند العائلة.. وفاة أب مصاب بـ كورونا يوم عيد ميلاد طفلتيه التوأم