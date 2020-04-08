سقوط 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار في الخليفة

تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بأعمال حفر بداخل أحد العقارات بالخليفة بقصد التنقيب عن الآثار.





فقد تمكنت وحدة مباحث قسم الخليفة عقب معلومات وتحريات مُسبقة وتقنين الإجراءات، من ضبط ثلاثة أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.





وبحسب بيان، الأربعاء، عُثر على حفرة قطرها "متر" بعمق (4 أمتار) وعثر بحوزتهم على الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب.





وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بالعقار المشار إليه بقصد التنقيب على الآثار، واتُخذت الإجراءات القانونية.





جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار وضبط القائمين عليها.