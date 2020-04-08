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أخبار البلد

الحكومة: تأجيل سداد مديونيات استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 01:00 م
الدكتور مصظفي مدبولي
الدكتور مصظفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء على إضافة 1661 قطعة أرض بمدن: العبور، والقاهرة الجديدة، والسادات، لطرح المرحلة السابعة بمشروع بيت الوطن "أراضي المصريين المقيمين بالخارج" قبل البدء في التخصيص؛ وذلك لاستيعاب أكبر قدر من التحويلات الواردة خلال المرحلة السابعة، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار طبقًا للوائح السارية بالهيئة.

كما وافق مجلس الوزراء على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية، وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر، على أن يبدأ السداد اعتبارًا من أكتوبر 2020، وأن تتم جدولة سداد المستحقات والمديونيات.
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