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أصل الحكاية

الشرطة الكويتية تفتح النار في الهواء وتضبط 6 مصريين بعد مطالب بحقوقهم.. التفاصيل الكاملة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:29 م
صدى البلد
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ميـــس رضــا

نشرت حسابات كويتية على موقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق النار على عشرات العمال المصريين الذين تجمهروا بعدما رفض مندوب شركة إعطائهم حقوقهم وجوازات سفرهم.


وحسب ما أوردته الحسابات، فإن مندوب الشركة استحوذ على جوازاتهم ورفض إعطاءهم إياها، كما رفض منحهم حقوقهم المادية، ما دفعهم إلى التجمهر أمام الشركة للمطالبة بحقوقهم.


واضطر أحد رجال الأمن إلى إطلاق النار فى الهواء لتفريقهم، ونشر حساب المجلس الكويتى عبر "تويتر"، الفيديو وعلق عليه بالقول: "رجل أمن يضطر لإطلاق النار فى الفراونية لتفريق مجموعة من العمالة المصرية المخالفة للإقامة الذين تهجموا على مندوب الشركة بعدما رفض إعطاءهم حقوقهم وجوازاتهم على حد وصف أحدهم".


وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط ستة عمال مصريين تسببوا بأعمال تحريض وشغب، وإحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإبعادهم عن البلاد وجار ضبط باقى العمال المشاركين.

وقالت الوزارة، فى بيان صحفى للإدارة العامة والعلاقات والإعلام الأمنى، اليوم الأربعاء، إن بلاغًا ورد إلى غرفة العمليات من مندوب إحدى الشركات الخاصة للحراسة يفيد بوجود أعمال تجمهر ومحاولة الاعتداء عليه من عمال الرشكة نفسها عند تسليمه الرواتب.

وأضافت أنه على الفور، انتقلت دورية النجدة إلى مكان الواقعة ولدى وصولها اعتدى أحد عمال الشركة على جسم الدورية، وحينها قام قائد الدورية بإطلاق النار فى الهواء لفض التجمهر وتمكنت قوة إسناد من الدوريات من ضبط ستة وجار ضبط المشاركين الآخرين، وجار ضبط باقى العمال. <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">الاعلام الامني:ضبط عدد من عمال شركة خاصة قاموا بأعمال تجمهر و القبض على العمال ممن قاموا بأعمال شغب. <a href="https://t.co/yBgt1p6P4T">https://t.co/yBgt1p6P4T</a></p>&mdash; المجلس (@Almajlliss) <a href="https://twitter.com/Almajlliss/status/1247822734559772672?ref_src=twsrc%5Etfw">April 8, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
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