رئيس الوزراء يعلن استمرار حظر حركة المواطنين وتعليق الطيران لمدة أسبوعين

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، الأربعاء، استمرار حظر حركة المواطنين وتعليق المطارات لمدة أسبوعين لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".





كما أعلن مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، عن تعديل موعد بداية حظر الحركة ليبدأ من الثامنة مساء بدلا من السابعة، وقال: "نراهن على التزام المواطن بتطبيق إجراءات الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا".





وأكد رئيس الوزراء أن المعيار الأهم هو التزام المواطن بتطبيق كل الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا، مطالبا الجميع بالالتزام حتى نتخطي هذه الأزمة بسلام.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي أصدر عدة قرارات تضمنت أنه اعتبارًا من الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، يُحظر على المواطنين، بجميع أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولي توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بجميع أنواعها.



