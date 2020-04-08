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أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد لطيف نهارا شديد البرودة ليلا على معظم الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 13

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:19 م
الطقس
الطقس
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أ ش أ
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا (الخميس) طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح تكون معتدلة وتنشط أحيانا.

كما يتوقع الخبراء أن يسود منطقة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية فيما يسود شمال الصعيد طقس معتدل نهارا وبارد ليلا والرياح تكون نشطة مثيرة للرمال والأتربة ..أما في جنوب الصعيد يكون مائلا للحرارة خلال ساعات النهار لطيفا خلال الليل والرياح معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيهما من( 5ر1 متر اإلى مترين) ومن (2 متر إلى 5ر2 متر ) على التوالي والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 13 22 
شبين الكوم 13 22 
طنطا 12 22 
دمنهور 12 21
الإسكندرية 11 20
بلطيم 13 21
مطروح 10 19
السلوم 11 19
سيوة 11 23
بورسعيد 16 20
دمياط 13 20
الزقازيق 13 24
الاسماعيلية 12 23
السويس 14 23
العريش 12 21
رفح 12 20
رأس سدر 15 23
نخل 10 22
نويبع 17 25
طابا 13 25
كاترين 11 22
الطور 17 25
شرم الشيخ 20 26
الغردقة 18 30
مرسى علم 20 26
الفيوم 14 25
بنى سويف 15 25
المنيا 16 26
أسيوط 17 27
سوهاج 18 28
قنا 20 29
الأقصر 21 31
أسوان 23 32
أبوسمبل 24 32
الوادى الجديد 19 30
شلاتين 22 30 
ابو رماد 22 30 
حلايب 23 28
رأس حدربة 22 28



أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 23 39
المدينة 20 37
الرياض 28 40
المنامة 26 34
أبوظبى 28 39
الدوحة 26 34
الكويت 24 33
دمشق 05 19
بيروت 14 19
عمان 06 17
القدس 09 16
غزة 14 20
بغداد 17 31
مسقط 26 31
صنعاء 11 29
الخرطوم 26 43
طرابلس 11 18
تونس 12 21
الجزائر 13 18
الرباط 14 22
نواكشوط 22 36

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم: 

الصغرى العظمى

أنقرة 02 17
اسطنبول 03 13
اسلام اباد 15 27
نيودلهى 20 33
جاكرتا 25 32
بكين 03 11
كوالالمبور 23 34 
طوكيو 07 17
أثينا 09 19
روما 06 21
باريس 10 24
مدريد 11 19
برلين 03 18
لندن 10 20
مونتريال 01 06
موسكو 06 14
نيويورك 05 14
واشنطن 05 18

 
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