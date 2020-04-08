AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كورونا يواصل اجتياح إيران ..ارتفاع كبير في الإصابات والوفيات خلال 24 ساعة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 04:51 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء، حصيلة الـ24 ساعة الأخيرة من إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا وصل إلى 64.586 حالة، وذلك بعد تسجيل 1997 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضاف أن 3.993  شخصا توفوا إثر الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد تسجيل 121 وفاة جديدة.

ووصل إجمالي المتعافين من فيروس كورونا في إيران إلى نحو 30 ألف شخص.

إلى ذلك، وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى مليون و450 ألفا، و950 شخصا.

فيما وصل إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا في العالم إلى 83.512 شخصا، وتعافى من فيروس كورونا 309.605.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إسرائيل تسجل قفزة في إصابات ووفيات كورونا

ارتفاع أعداد إصابات ووفيات كورونا في الجزائر

الصين تعلن ارتفاعا جديدا في أعداد وفيات وإصابات كورونا

إصابات كورونا حول التعالم تتجاوز مليون و200 ألف..والوفيات تقترب من 65 ألفا

ارتفاع كبير في عدد وفيات وإصابات كورونا في بريطانيا خلال 24 ساعة

أمريكا تسجل 19 ألف إصابة و891 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء لإعلان قرارات حظر التجول

هل تقرر استبدال امتحانات الجامعات بالأبحاث بسبب كورونا؟.. التعليم العالي تحسم الجدل

احذروا هذه العلامات عند شراء اللحوم والدواجن.. تفاصيل

الصحة العالمية تنصح بتناول الطعام بالمنزل بسبب فيروس كورونا

بدون تكلفة.. حيلة سحرية تخلصك من دهون حوامل البوتاجاز فى ثوانِ

الحكومة: الإصلاحات الاقتصادية أعطتنا القدرة على تحمل تداعيات كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصير الطماطم أم البرتقال.. أيهما يقوي المناعة أسرع؟

ببنطلون أحمر .. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بإطلالة كلاسيكية

بعد الانفصال عن العائلة المالكة.. أزمة جديدة في انتظار الأمير هاري وميجان ماركل بسبب كورونا