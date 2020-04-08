كورونا يواصل اجتياح إيران ..ارتفاع كبير في الإصابات والوفيات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء، حصيلة الـ24 ساعة الأخيرة من إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وقالت إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا وصل إلى 64.586 حالة، وذلك بعد تسجيل 1997 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





وأضاف أن 3.993 شخصا توفوا إثر الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد تسجيل 121 وفاة جديدة.





ووصل إجمالي المتعافين من فيروس كورونا في إيران إلى نحو 30 ألف شخص.





إلى ذلك، وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى مليون و450 ألفا، و950 شخصا.





فيما وصل إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا في العالم إلى 83.512 شخصا، وتعافى من فيروس كورونا 309.605.