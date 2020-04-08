AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

منظمة الصحة العالمية ترد على ترامب بطريقتها الخاصة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 05:34 م
ترامب
ترامب
Advertisements
قسم الخارجي

ردت منظمة الصحة العالمية، على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، بقطع التمويل ووقف مساهمة بلاده  فيها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.


وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج "نحن الآن في مرحلة حادة من تفشي وباء كوفيد-19. الآن ليس الوقت المناسب لخفض التمويل"، مشيرَا بذلك إلى أن الوقت الحالي أكبر من أي خلاف.


وجاء رد كلوج بعد تهديد الرئيس ترامب للمنظمة ووصفه إياها بالتحيز مع الصين، وقال "سنعلق دفع الأموال المخصصة لمنظمة الصحة العالمية".


وفي المؤتمر الصحفي، اتهم ترامب منظمة الصحة العالمية بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا الجديد بشكل سييء، بحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدير منظمة الصحة العالمية يدعو لجنة الطوارئ للانعقاد مجددا بسبب «كورونا»

الصحة العالمية توجه تحذيرا خطيرا بشأن كورونا

ايطاليا تعلن عن ارتفاع جديد في ضحايا كورونا.. والصحة العالمية: الزيادة مقلقة

قارتكم مركز الوباء العالمى.. الصحة العالمية تطالب الدول الأوروبية بهذا الأمر لمواجهة كورونا

رسميا..كورونا يضرب أوروبا بالكامل بعد تسجيل أول حالة في هذه الدولة

المفوضية الأوروبية: طرح مصل ضد فيروس كورونا قبل الخريف المقبل

ترشيحاتنا

قبل شراء سيارة مستعملة.. 4 علامات مهمة تدل على ضعف المحرك

القوى العاملة تكشف موعد صرف ومكان منحة الـ 500 جنيه

ببنطلون أحمر .. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بإطلالة كلاسيكية

بعد قرار رئاسة الوزراء.. مد تعليق النشاط الرياضي لنهاية أبريل

بعد شائعة الـ كلوروكين... الصحة تكشف حقيقة إنتاج عقار لفيروس كورونا

لتر لكل أسرة.. تحرك برلماني لإضافة الكحول على بطاقات التموين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم رائحته.. فوائد بالجملة لتناول البصل الأخضر يوميا

شفاء 8 حالات جديدة من مصابى كورونا بمستشفى العزل فى قها

عصير الطماطم أم البرتقال.. أيهما يقوي المناعة أسرع؟