منظمة الصحة العالمية ترد على ترامب بطريقتها الخاصة

ردت منظمة الصحة العالمية، على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، بقطع التمويل ووقف مساهمة بلاده فيها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.





وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج "نحن الآن في مرحلة حادة من تفشي وباء كوفيد-19. الآن ليس الوقت المناسب لخفض التمويل"، مشيرَا بذلك إلى أن الوقت الحالي أكبر من أي خلاف.





وجاء رد كلوج بعد تهديد الرئيس ترامب للمنظمة ووصفه إياها بالتحيز مع الصين، وقال "سنعلق دفع الأموال المخصصة لمنظمة الصحة العالمية".





وفي المؤتمر الصحفي، اتهم ترامب منظمة الصحة العالمية بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا الجديد بشكل سييء، بحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية.