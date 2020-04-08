هشام ماجد يهنئ صناع اتنين في الصندوق.. بهذه الطريقة

حرص الفنان هشام ماجد على تهنئة صناع مسلسل اتنين في الصندوق، ونشر بوستر العمل عبر حسابه على انستجرام وكتب "مبروك للجدعان".





وسبق أن كشف نجم مسرح مصر حمدي الميرغني كواليس مسلسل "اتنين في الصندوق" من خلال صورة من كواليس المسلسل نشرها على حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام".





وعلق "حمدي" علي الصورة قائلا: "كواليس مسلسل اتنين في الصندوق قريبا".



