هشام ماجد يهنئ صناع اتنين في الصندوق.. بهذه الطريقة

حرص الفنان هشام ماجد على تهنئة صناع مسلسل اتنين في الصندوق، ونشر بوستر العمل عبر حسابه على انستجرام وكتب "مبروك للجدعان".
وسبق أن كشف نجم مسرح مصر حمدي الميرغني كواليس مسلسل "اتنين في الصندوق" من خلال صورة من كواليس المسلسل نشرها على حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام".
وعلق "حمدي" علي الصورة قائلا: "كواليس مسلسل اتنين في الصندوق قريبا".
يذكر أن مسلسل "اتنين فى الصندوق" يتم عرضه بداية العام المقبل. أن مسلسل "اتنين في الصندوق" من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة.