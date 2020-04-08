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فن

يوسف الشريف يواصل تصوير النهاية للحاق بالموسم الرمضاني

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 06:18 م
يوسف الشريف
يوسف الشريف
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آيه عاطف
يواصل الفنان يوسف الشريف، تصوير مشاهد مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "النهاية"، للحاق بالموسم الرمضاني 2020، خاصة في ظروف التصوير الصعبة.

مسلسل "النهاية" بطولة الفنان يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل وسهر الصايغ وناهد السباعي وغيرهم من النجوم وإخراج ياسر سامي، وفكرة يوسف الشريف، وتأليف عمرو سمير عاطف وإنتاج سينرجي.

يذكر ان لوكيشن المسلسل تعرض لحريق هائل منذ فترة، الأمر الذي عطل التصوير عدة ايام، بينما نجا الممثلون وفريق العمل الخاص بالمسلسل دون أي خسائر في الأرواح، وفور انتشار الخبر علق المتابعون قائلين: "المسلسل اسم على مسمى".

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