يضيع ثوابها.. خالد الجندي يحذر من هذا الفعل بعد إخراج الصدقة

حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من التباهى أو الرياء أو الحديث عن الصدقات التى يفعلها الإنسان، قائلًا: "اوعى حد يستفزك ويقولك عملت ايه وتحكى له عن الصدقة اللى انت عملتها، كفاية كذب ونفاق.. قرفنا من اللى بيتفاخروا باللى بيعملوه.. دول كده مش بيتعاملوا مع الله".

وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "هذا الزمان يحتاج إلى فعل الخير سرا، دون إعلان.. وهذا بالإضافة إلى الضميمة الدعاء والتصدق وصلاة قيام الليل، عبادة الله تكون بنفع الناس، ولو فعلت هذا سيكون لك النجاة والسلامة من العذاب الأليم".

وكان الشيخ خالد الجندي، أكد أن إطعام الطعام هي أسهل وسيلة يمكن أن يفعلها الإنسان الذي يريد التقرب إلى الله تعالى.









واستشهد "الجندي"، بقول الله تعالى: "أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ؛ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ؛ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ؛ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ؛ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ" (البلد:14-18).





واستدل بما روي عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: عَلِّمْنِي عَمَلًا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ: «...أَعْتِقِ النَّسَمَةَ وَفُكَّ الرَّقَبَةَ» فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَلَيْسَتَا بِوَاحِدَةٍ؛ قَالَ: «...فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ فَأَطْعِمِ الْجَائِعَ وَاسْقِ الظَّمْآنَ...» (رواه أحمد).









وأكمل: أن إطعام الطعام من أسباب دخول الجنة: عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ» (رواه الترمذي).





وتابع: "لازم عربون محبة وعنوان التزام وطلب، دمغة طلب، وهي عمل صالح نتقرب به إلى الله، ودلوقتي مفيش أفضل من الإطعام خاصةً أننا بنعيش على الأيام الصعبة، وده مهم جدًا في الإسلام، وإنك تأكل الناس يبقى انت كده فهمت الدين الصح".



