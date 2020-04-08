ضد جائحة كورونا.. بروكسل تدرس تقديم 63 مليون دولار مساعدات لبيلاروسيا

أكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد يدرس طلب بيلاروسيا للمساعدة في الخلاص من ازمة تفشي الفيروس التاجي، ولم يتم تحديد المبلغ الإجمالي بعد، ولكن قد يصل إلى نحو 60 مليون يورو (63 مليون دولار).





وقال بوريل في مؤتمر صحفي اليوم، "طلبت بيلاروسيا المساعدة، من أجل نظام الرعاية الصحية لديها ومعالجة تأثير هذا الوضع، وتأثيره المالي الكلي، والاقتصادي، فضلا عن أن مينسك طلبت المساعدة المالية.





وتابع وزير خارجية الاتحاد الاوروبي "نحن نستكشف الآن كيف يمكننا الاستجابة لهذا الطلب





واستطرد بوريل في المؤتمر الصحفي أنه "بالنظر بشكل خاص إلى الدعم الاقتصادي لنظام الرعاية الصحية والمجتمع المدني، لم يتم بعد تحديد المبلغ الإجمالي لهذا الدعم ومن المحتمل ان يكون في حدود 60 مليون يورو".





,وحدها من بين دول أوروبا تجاهلت بيلاروسيا التدابير الوقائية ضد Covid-19 التي وضعت الاقتصادات في جميع أنحاء القارة في حالة سبات، وأصرت حكومة مينسك على أن البلاد محصنة ضد الوباء، مدعية أن هناك 860 حالة فقط في بلد من تسعة ونصف مليون.

ومنذ أن أبلغ الرئيس ألكسندر لوكاشينكو عن أول حالات الإصابة بالفيروس التاجي في أوائل مارس ، ضاعف فقط من إعلانه أن "أخطر وباء هو الذعر".

ومن خلال إبقاء الشركات مفتوحة وحث الأجهزة الأمنية - التي لا تزال تعمل باسمها السوفيتي ، KGB - للتحقيق مع أولئك الذين ينشرون معلومات كاذبة حول الوباء ، أرسل لوكاشينكو رسالة واضحة مفادها أنه ينوي إبقاء البلاد مفتوحة.

وكان القرار مقامرة من قبل السلطات التي لا تتوقع خطة إنقاذ من الغرب أو المنظمات الدولية لمساعدة اقتصادها الذي كان في حالة ركود عميق بالفعل.

وقبل أن يضرب الفيروس التاجي أوروبا ، كان الاقتصاد البيلاروسي في حالة من الفوضى بسبب الصراع المستمر حول أسعار النفط مع روسيا والانخفاض الكبير في الصادرات إلى الصين.

وتم تخفيض قيمة الروبل البيلاروسي بأكثر من 20 ٪.



