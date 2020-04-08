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رياضة

سيسيه يخطر الاتحاد السكندري بضمه نهائياً من الزمالك

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 08:30 م
سيسية
سيسية
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حسام الحارتي
أخطر الإيفواري رزاق سيسيه، مهاجم نادي الزمالك المعار إلى صفوف الاتحاد السكندري، مسئولي زعيم الثغر، برغبته في الاستمرار داخل الفريق خلال الموسم المقبل.

وطالب رزاق سيسيه، مسئولي الاتحاد السكندري، بإنهاء صفقة ضمه من الزمالك بشكل نهائي، خاصة في ظل امتداد عقده مع القلعة البيضاء .

ويرغب نادي الزمالك في إنهاء إعارة رزاق سيسية من صفوف الاتحاد السكندري والعودة من جديد الي القلعة البيضاء خصوصا في ظل امتلك اللاعب العديد من العروض الخارجية 

ويتواجد رزاق سيسية في الوقت الحالي خارج البلاد نظرا لتوقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا 

وينتظر مسئولو الاتحاد السكندري الرد النهائي من قبل إدارة نادي الزمالك للحصول على خدمات رزاق سيسية بصفة نهائية ليصبح ضمن لاعبي الفريق السكندري .

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