بشرى .. تمديد تأشيرات الخروج والعودة فى السعودية.. تفاصيل

بدأت المديرية العامة للجوازات بالسعودية، تمديد فترة صلاحية استخدام تأشيرات «الخروج والعودة» التي تنتهي فترة صلاحيتها من تاريخ 1441/7/1 الموافق 2020/2/25، حتى تاريخ 1441/10/1، الموافق 2020/5/24 ولمدة ثلاثة أشهر إضافية مجانًا.





ويشمل التمديد المقيمين من أصحاب المهن التجارية والصناعية الموجودين داخل المملكة الذين لم تستغل تأشيراتهم خلال مدة تعليق الدخول والخروج عبر منافذ المملكة.





وحسب صحيفة عكاظ السعودية، يأتي ذلك انطلاقًا من جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد-19)، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية، وإنفاذًا للتوجيهات الكريمة.





وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن التمديد يتم آليًا من النظام دون مراجعة مقار الجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ووزارة المالية، وبإمكان المستفيد الدخول عبر حسابه في منصة «أبشر» للاطلاع على الخدمة المقدمة له إلكترونيًا.



