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أخبار البلد

النيابة العامة الكويتية تستدعى مبارك البغيلى للتحقيق بتهمة الإساءة إلى مصر

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:11 م
الكويتى مبارك البغيلي
الكويتى مبارك البغيلي
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ميـــس رضــا
كشف مصدر أمنى كويتى لـ صدى البلد، عن استدعاء النيابة العامة الكويتية لـ  مبارك البغيلى للتحقيق بتهمة الإساءة إلى مصر.

وحول نتائج التحقيق ومزيد التفاصيل نفيدكم لاحقًا.


وأثار الصحفى  الكويتى مبارك البغيلى خلال الأيام الماضية، عاصفة من الجدل  بسبب إصراره على إشعال فتنة بين الشعب الكويتى والمصرى مستخدما أزمة فيروس كورونا العالمية سلاحا لذلك، متمنيا فى تغريدته أن يتفشي فيروس كورونا فى مصر ويتحول لبؤرة كما هو الوضع فى الصين وإيطاليا وأمريكا.


وبالنظر إلى ما يفعله مبارك البغيلى ومتابعته لـ فيروس كورونا فى البلاد العربية وخصوصا مصر، فإننا نجد أنه يستخدم حسابه عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" لـ بث أكاذيب لا أساس لها من الصحة بالحديث مرارا وتكرارا أن مصر يوجد بها حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، هذا إلى جانب ادعائه زورا وبهتانا بوجود حالات وفاة.
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