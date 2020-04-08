النيابة العامة الكويتية تستدعى مبارك البغيلى للتحقيق بتهمة الإساءة إلى مصر

كشف مصدر أمنى كويتى لـ صدى البلد، عن استدعاء النيابة العامة الكويتية لـ مبارك البغيلى للتحقيق بتهمة الإساءة إلى مصر.





وحول نتائج التحقيق ومزيد التفاصيل نفيدكم لاحقًا.









وأثار الصحفى الكويتى مبارك البغيلى خلال الأيام الماضية، عاصفة من الجدل بسبب إصراره على إشعال فتنة بين الشعب الكويتى والمصرى مستخدما أزمة فيروس كورونا العالمية سلاحا لذلك، متمنيا فى تغريدته أن يتفشي فيروس كورونا فى مصر ويتحول لبؤرة كما هو الوضع فى الصين وإيطاليا وأمريكا.







