مستخدم الفيزا يخصم منه 6 جنيهات.. محافظ أسوان يفتح النار على مروجي الشائعات.. فيديو

حذر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، من الشائعات خلال الفترة الحالية، مؤكدا أنها لا تحمل حسن نية على الإطلاق وعلى الجميع توخى الحذر فى التعامل مع ما يتردد أو ما يقال.

وأضاف محافظ أسوان، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر القناة الأولى المصرية، أن المحافظة تتعامل مع المواطنين بمنتهى الشفافية والمصداقية، وتابع: "تفاجأت من تجمع البعض أمام أحد البنوك وعند استفسارنا منهم تبين أن هناك من قال من سيستخدم الفيزا سوف يخصم منه 6 جنيهات".

وتابع أن مثل هذه الشائعات تضر بصحة المواطنين فى ظل ما نشهده الآن، مشددًا على أنه تعامل على الفور مع هذه الشائعات والتجمعات وتم حلها على الفور، مستدركا :"تحدثت مع المواطنين وأخبرتهم بعدم صحة ما يشاع وقمنا بإجراء عملى لهم على ماكينات الصرف وتبين عكس ما سمعوه.. خلال 10 دقائق فقط قمنا بحل الأزمة".

وأكمل محافظ أسوان، أنه يعانى من السلوك السلبى لبعض المواطنين، ممن ينساقون وراء الشائعات، وتابع: "نتعامل بمنتهى الشفافية المعلومة مغلوطة ومتعمدة وتستهدف تكوين تجمعات وإحداث خلل ولكن تعاملنا مع تجمع المواطنين وقمنا بحل الأمر على الفور..مركز عمليات المحافظة مفتوح على مدى الساعة يتلقى الشكاوى ويتعامل معها على الفور ونركز على التعامل مع أى تجمع للمواطنين على الفور من أجل خلق جو صحى ".