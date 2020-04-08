مستخدم الفيزا يخصم منه 6 جنيهات.. محافظ أسوان يفتح النار على مروجي الشائعات.. فيديو

حذر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، من الشائعات خلال الفترة الحالية، مؤكدا أنها لا تحمل حسن نية على الإطلاق وعلى الجميع توخى الحذر فى التعامل مع ما يتردد أو ما يقال.
وأضاف محافظ أسوان،
خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى
عبر القناة الأولى المصرية، أن المحافظة تتعامل مع المواطنين بمنتهى الشفافية والمصداقية،
وتابع: "تفاجأت من تجمع البعض أمام أحد البنوك وعند استفسارنا منهم تبين أن هناك
من قال من سيستخدم الفيزا سوف يخصم منه 6 جنيهات".
وتابع أن مثل هذه الشائعات تضر بصحة المواطنين فى ظل ما نشهده
الآن، مشددًا على أنه تعامل على الفور مع هذه الشائعات والتجمعات وتم حلها على الفور،
مستدركا :"تحدثت مع المواطنين وأخبرتهم بعدم صحة ما يشاع وقمنا بإجراء عملى لهم
على ماكينات الصرف وتبين عكس ما سمعوه.. خلال 10 دقائق فقط قمنا بحل الأزمة".