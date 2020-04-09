تعرف على أسباب زيادة المشاكل الزوجية في فترة الحجر المنزلي

قال الدكتور جمال فرويز استشارى الطب النفسى ، إن أزمة الخلافات بين الأزواج زادت عند فرض الحظر أسبوعين، حيث كان الأزواج سعداء بذلك، والآباء سعداء لرؤية أبنائهم، ولكن عندما طالت الفترة الزمنية بدأ العمل يتوقف والدخل يقل والضغوط تزيد في طلبات المنازل وهو ما يشكل ضغطا نفسيا وتوترا، ويخلق مشكلات بين الزوجين.





وأضاف "جمال"، أثناء لقائه التلفزيوني ببرنامج "كل يوم" عبر فضائية "ON" مع الإعلامية بسمة وهبة ، "إحنا قاعدين مجبرين في البيت ولا داعى تفتح مواضيع"، مردفًا "الراجل اللى بيتدخل في كل حاجة في البيت دا بسبب الملل، والزوجة لازم تكبر دماغها".





وأشار استشارى الطب النفسى، إلى أن الحياة تبادلية بين الزوجين، مضيفًا "الراجل اللى بيساعد مراته هتلاقيه من أول ما اتجوز، ودي شخصيته، وعمر الشخصية ما بتتغير".



