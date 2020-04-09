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مصري بإيطاليا: البلدية وزعت علينا كمامات مصرية أرسلها الرئيس السيسي لمساعدة الإيطاليين

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:56 ص
صدى البلد
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عادل نصار

قال محمد أحمد عثمان، مصري يعيش في إيطاليا، إنه يحاول تقديم المساعدة إلى كبار السن في إيطاليا بسبب عدم قدرتهم على التنقل نتيجة الحظر المفروض على المدن بشكل كامل؛ للسيطرة على انتشار وباء فيروس كورونا، موضحًا أنه يقوم بتوزيع الطعام مجانًا.

 

وأضاف محمد أحمد عثمان، أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج التاسعة المذاع عبر فضائية القناة الأولى، أن هناك حظرًا وإغلاق لـ11 مدينة في إيطاليا، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطات على ما بذلوه من إجراءات لمواجهة كورونا.

 

وتابع محمد أحمد عثمان، أنه يقوم بتوزيع الطعام لكبار السن من الإيطاليين، وإيصال أي شخص في إيطاليا إلى منزله، مشيرًا إلى أنه حرر ضده حوالي 3 محاضر من الشرطة الإيطالية بسبب كسره لحظر التجوال، قائلا "بعدها راقبوني عشان يشوفوني بعمل إيه".

 

وأضاف محمد أحمد عثمان، أنه حصل على كمامات مصرية من بلدية المحافظة التي يعيش فيها، وهي من ضمن المساعدات التي جاءت من مصر، قائلًا "المساعدات التي جاءت من مصر راحت لكل مصري وإيطالي".


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